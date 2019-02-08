Марат Хуснуллин - о новых станциях Большого кольца метро, реновации в центре Москвы и дублёрах Кутузовского проспекта

В пятницу, 8 февраля, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал о ближайших строительных планах столичных властей.

"БИРЮЛЕВСКУЮ ЛИНИЮ МЕТРО УЖЕ НАЧИНАЕМ СТРОИТЬ"

- Каждый год мы будем сдавать десять и более станций метро. Это уже неизбежно, потому что тоннели прорыты, проходческие щиты работают, 50 тысяч строителей мобилизованы, проекты разработаны. При этом мы уже начинаем проектировать и строить перспективные станции на 2025 - 2027 годы. Например, на станции "Улица Народного Ополчения" сейчас готовим соединение с новой линией в Рублево-Архангельское. Также утвердили планы по новой ветке в Троицк от Севастопольского проспекта и линии в Бирюлёво. Дополнительные ответвления запланированы еще и на станциях "Кленовый бульвар" и "Шелепиха". Кстати, в будущем от "Столбово" планируем проложить пути ещё на два километра к новой станции в Бутово.

В этом году построим три новые станции на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро - "Нижегородскую", которая будет частью Кожуховской и БКЛ, "Авиамоторную" и "Лефортово".

"В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИСКАТЬ СТАРТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ"

- В центральных районах сейчас проводим оценку зданий программы реновации. Из всех вошедших в программу домов порядка 300 построек признаны ценными градостроительными сооружениями. Их сносить не будем. В скором времени решим, что с ними делать - ремонтировать, реконструировать, приспособить под дальнейшее проживание или другие нужды. Мы продолжаем искать стартовые площадки в центре города.

"ЕЖЕГОДНО БУДЕМ ЗАПУСКАТЬ 100 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ"

- На канале имени Москвы завершим в этом году строительство балочного моста в районе Мнёвниковской поймы. Также запустим большую часть южного дублёра Кутузовского проспекта до Аминьевского шоссе и далее до Минской улицы. На этом же проспекте начнём строить северный дублёр. Кроме того, продолжим строить и проектировать порядка 40 километров набережных. Через железнодорожные пути проложим 12 пешеходных переходов.

"СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НЕ ХВАТАЕТ"

- В Москве пока не хватает 15 тысяч строителей и примерно 1500 профессиональных проектировщиков. Мы сейчас дополнительно привлекаем специалистов. Стараемся решить эту проблему.

"ВТОРОЙ ВЫХОД НА "КОМСОМОЛЬСКОЙ" СТАНЕМ СТРОИТЬ ЧЕРЕЗ ГОД"

- На станции "Комсомольская"-кольцевая второй выход начнём строить не раньше, чем через год. Это крайне сложный проект. Нам придётся наклонным ходом на глубине порядка 50 метров примкнуть к действующему тоннелю. Мы уже пересмотрели не менее десяти проектных решений. Думаю, в ближайшие полгода найдём необходимое техническое решение. Строить придётся в течение двух - трёх лет.