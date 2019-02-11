«Открытая лабораторная» открыла Международный год таблицы Менделеева

Третья «Открытая лабораторная» стартовала 9 февраля на 300 площадках в разных уголках мира. Впервые она проходила не только на русском, но и на английском, а также национальных языках. Проверить свою естественно-научную грамотность можно было и онлайн – на сайте openlaba.com.

Лаборанты, как называют участников акции, должны были за полчаса ответить на 25 вопросов, часть из которых связана с научными мифами. Могут ли муравьи делать мёд, какая гора самая высокая, если считать ее высоту от центра Земли, способны ли животные жить за счет фотосинтеза, какого химического элемента больше в организме человека по массе?

В России центральной площадкой акции стал парк Зарядье. Туда на лабораторку пришли больше 200 участников разных возрастов – от школьников начальных классов до пенсионеров. Приходили лирики и физики, в одиночку и парами, семьями и дружескими компаниями.

Директор "Зарядья" Павел Трехлеб (слева) и Роман Авдеев тоже выполнили Лабу.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Светлана Рыбалко и Алексей Сенин узнали об «Открытой лабораторной» из интернета.

-Я в соцсетях подписана на Зарядье, получаю новости о разных мероприятиях, которые здесь проходят. Стараемся ни одно не пропускать. И на это пришли, потому что это сама по себе интересная акция, и еще интересно проверить знания, - поделилась Светлана Рыбалко.

С каждым годом openlaba собирает все больше участников. За три года она стала самым масштабным мероприятием по проверке научной грамотности. Не случайно на днях проект победил в премии «За верность науке», которую проводят Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Российская академия наук и МГУ.

География акции тоже расширяется: каждый год к ней присоединяются новые страны. В этом году среди них были даже такие экзотические, как Индонезия и Непал. За рубежом лабораторная проведена при поддержке Россотрудничества.

Как сказал основатель «Открытой лабораторной» и сайта laba.media, меценат и бизнесмен Роман Авдеев, везде, где есть наши соотечественники, рано или поздно возникают площадки «Открытой лабораторной» и появляются свои завлабы, которые объединяются в сообщество и продвигают идеи просветительства, популяризаторства науки.

Да, некоторые вопросы Открытой лабораторной были провокационными и неоднозначными. Но именно это и привлекает людей. Тем более, что у этой акции нет задачи проверить у всех уровень знаний и расставить оценки. Ее идея – в просветительстве, в том, чтобы дать людям возможность проверить, насколько их картина мира совпадает с актуальными научными знаниями.

-Вот сейчас во многих регионах введен карантин по гриппу. Если бы мы чуть-чуть больше об этом говорили, думали и по-другому бы себя вели, карантина можно было бы избежать. Элементарное понимание каких-то вещей может привести к реальным изменениям, - проиллюстрировал на примере суть проекта Роман Авдеев.

На лабораторку пришли участники разных возрастов.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Кому-то задание лабораторной показалось легким, и листки с ответами они сдали на проверку завлабу акции в Зарядье Александру Панчину раньше отведенного времени. Кто-то отвечал до последней минуты. Но результаты оказались неожиданными: 8 участников акции ответили на все 25 вопросов правильно! (Лично мне, как и большинству, покорилась примерно половина из них).

-Меня с дочкой Викторией на «Открытую лабораторную» пригласили друзья. Они в ней с самого начала участвуют, а мы - в первый раз, - рассказывает одна из победителей Елена Сеничева, - На одни вопросы мы четко знали ответы, а на какие-то интуитивно отвечали. Наверное, 50 на 50 получилось. Какой вопрос был самый сложный - даже не знаю, но все - интересные! Ждем следующую лабу!

Конечно, ждать очередную акцию будут не только в Москве.

-В столице происходит много научно-популярных событий, но это не самая большая площадка в стране. Например, в Екатеринбурге и Владивостоке акция масштабнее по количеству участников. Лаба живет регионами и теми людьми в регионах, которые «горят» этим. Мы хотим этих людей объединить в Клубе завлабов и создать в регионах, а потом и по всему миру постоянно действующие штабы. Лично у меня нет сомнений, что наш проект будет развиваться и приведет к формированию научно-популярной экосистемы, - поделился планами Роман Авдеев.