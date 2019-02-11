2019-02-11T16:10:01+03:00
Общество

В Москве подготовят волонтеров-экскурсоводов для людей с инвалидностью

В столице открылась школа подготовки добровольцев, которые смогут помогать людям с ограниченными возможностями на выставках и в музеях
Ольга БОРСКАЯ
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Ученики и преподаватели школы волонтеров-экскурсоводовУченики и преподаватели школы волонтеров-экскурсоводовФото: материалы пресс-служб
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В Москве начали готовить волонтеров-экскурсоводов для особенных людей. Добровольцы смогут сопровождать в музеях и на выставках людей с ограниченными возможностями здоровья.

Школу волонтеров-экскурсоводов запустили «ДК «Гайдаровец» и музей Басманного района «Басмания», а автор идеи - полуфиналист конкурса «Лидеры России» Татьяна Никулина.

Первое занятие прошло 5 февраля в Доме культуры «Гайдаровец». Он находится в историческом особняке XVIII века, а одна из главных задач учреждения - адаптация людей с инвалидностью с помощью культуры.

Вводное занятие провела Татьяна Никулина Фото: материалы пресс-служб

Вводное занятие провела Татьяна НикулинаФото: материалы пресс-служб

На вводном занятии Татьяна Никулина рассказала добровольцам о правилах успешной презентации, использовании сторителлинга в экскурсиях, а также о том, как управлять своим временем.

- Волонтерство дает инициативным гражданам возможность не только помогать людям, но и прослушать лекции с интересным контентом, получить полезные навыки, которые пригодятся не только в волонтерских проектах, но и в повседневной жизни. Навык сторителлинга и подготовки презентаций будет полезен и при защите учебных работ или проектов, и в ежедневном общении. Владение искусством тайм-менеджмента поможет эффективно распределять свое время, чтобы в условиях сильной занятости на работе и учебе успевать уделять время волонтерским проектам, - отметила Татьяна Никулина.

На занятих волонтеры узнают об особенностях работы с людьми с различными особенностями здоровья, научатся проводить интересные экскурсии и попробуют применить полученные знания на практике.

На занятих волонтеры узнают об особенностях работы с людьми с различными особенностями здоровья, научатся проводить интересные экскурсии и попробуют применить полученные знания на практике.

На занятих волонтеры узнают об особенностях работы с людьми с различными особенностями здоровья, научатся проводить интересные экскурсии и попробуют применить полученные знания на практике.

Завершатся занятия весной. 19 мая выпускники школы проведут экскурсию для гостей с нарушением зрения в Доме Культуры «Гайдаровец» во время Ночи музеев.

Присоединиться к проекту можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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