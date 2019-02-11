Губернатор Подмосковья принял участие в заседании рабочей группы по финансированию жилищного строительства

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв участвует в заседании рабочей группы по совершенствованию механизмов финансирования жилищного строительства. Эта большая встреча глав федеральных министерств и глав регионов проходит в наукограде Иннополис (Татарстан). Выработанные здесь предложения будут представлены на расширенном заседании Президиума Госсовета, его заявленная тема - «О работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды».

Заседание рабочей группы открыл первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он выделил семь основных направлений, по которым должны пройти обсуждения. В этом списке - системные вопросы развития рынка жилья, комплексное развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, эффективное использование земель в целях массового жилстроительства, модернизация строительной отрасли, снижение административной нагрузки на застройщиков, развитие и формирование комфортной городской среды и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

- Самое актуальное в жизни каждого человека, каждой семьи - дом, квартира, - напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, общаясь с журналистами. - Наша задача сделать так, чтобы и жилье строилось по доступным ценам, и гражданин нашей страны мог приобретать его также по доступному ипотечному кредиту. Сейчас идет обсуждение, мозговой штурм всевозможных мер поддержки в жилищном строительстве, снижения барьеров, которое позволит девелоперам быстрее, удобнее и дешевле строить жилье.

По словам губернатора, одно из ключевых предложений, о котором говорят участники рабочей группы, - доступная ипотека.

- Это то, о чем говорил Президент в своем послании, - сказал Андрей Воробьёв. - К сожалению, в 2019 году ставка ипотечного кредита поднялась и составляет 10,6%, это высоковато. В случае, если она будет от 8 до 9%, мы можем рассчитывать на дальнейшее увеличение количества ипотечных кредитов, а значит более высокую доступность жилья для большинства граждан.

Заседание Госсовета пройдет уже завтра, 12 февраля, в Казани. В нем примет участие Президент России Владимир Путин.