Снегопад в Москве: синоптики обещают треть месячной нормы осадков, аэропорты отменяют рейсы, в движении электричек сбой
В Москве 13 февраля, как и обещали синоптики, начался снегопад. Утром был сильный, ухудшилась видимость на дорогах. Выпадет 1/3 месячной нормы, прогнозируется налипание мокрого снега, вечером подморозит и гололедица.
Треть месячной нормы осадков выпала в Москве!
- Помимо этого, на дорогах будет скользко из-за гололедицы. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, чтобы избежать попадания в ДТП, риск которых повышается в таких погодных условиях. В случае если без личного транспорта не обойтись, пожалуйста, будьте внимательны и строго соблюдайте все правила дорожного движения. В условиях сильного ветра также не рекомендуем оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, - предупредили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.
Уже вечером в городе подморозит и на улицах станет совсем скользко.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из-за гололеда и аварии встала колонна автобусов, люди вынуждены идти к метро пешком.
В ЦОДД уже рекомендуют оставить машины и пользоваться городским транспортом, например, метро.
Дерево рухнуло на два авто в Москве.
- Из-за непогоды в вечерний час пик возможно осложнение движения, рекомендуем пользоваться метро и наземным городским транспортом. Там сухо, нет ветра и снега, - говорят в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.
Водителям в такие дни настоятельно не рекомендуется выезжать на дороги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сильный снегопад уже дал сбой в движении электричек в сторону Москвы на Курском направлении МЖД.
- Движение было затруднено из-за остановившейся на станции "Царицыно" по техническим причинам электрички "Львовская – Нахабино". Железнодорожники отбуксировали с помощью вспомогательного локомотива остановившуюся электричку и возобновили движение пригородных поездов Курского направления в сторону Москвы, - объяснили в пресс-службе МЖД.
Уборка снега в одном из столичных двориков.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пассажиров просят учитывать возможные точечные корректировки в расписании электричек, в том числе диаметральных. МЖД перешла на усиленный режим работы, днем на линии устранять последствия снегопада выведут более 70 спецмашин.
Транспортники вывели на маршруты дополнительные автобусы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вылетить из "Шереметьево" сегодня не смогут некоторые пассажиры "Аэрофлота". За день до снегопада компания отменила 76 рейсов, в их числе в Белгород, Вильнюс, Ригу, Таллин, Ереван, Стамбул. Также изменилось время вылета по 24 направлениям, среди них Бухарест, Баку, Ростов, Иркутск.
- Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - сообщили в авиакомпании.
Задержки рейсов с 4 утра начались и в аэропорте "Внуково", а в "Домодедово" авиакомпании отменяют рейсы в Дубай, Ош, Фрункфурт, Мюнхен, Париж, Самару, Ижевск и по другим направлениям.
- Весь городской наземный транспорт Москвы будут дополнительно проверяться в течение дня, уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц, - сообщили в твиттере Московского транспорта Москвы.
Мэр Москвы попросил горожан быть внимательнее и аккуратнее на дорогахФото: twitter.com
О погоде в столице
- В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало рекордное количество снега - 11 мм осадков. Суточный показатель 10,5 мм осадков был зафиксирован 13 февраля в 2007 году. Снег продолжается, ожидается еще порядка 5-7 мм осадков. В Москве снег прекратится к вечеру, однако тогда же заметно снизится температура - ожидается минус. А собирающаяся сейчас на дорогах влага будет замерзать и ситуация на дорогах будет сложной, - рассказала в прямом эфире Радио Комсомольсквя правда (97,2 FM) ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Видео потопа на МКАДе.
ИСТОЧНИК KP.RU