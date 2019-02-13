Снегопад в Москве: синоптики обещают треть месячной нормы осадков, аэропорты отменяют рейсы, в движении электричек сбой

В Москве 13 февраля, как и обещали синоптики, начался снегопад. Утром был сильный, ухудшилась видимость на дорогах. Выпадет 1/3 месячной нормы, прогнозируется налипание мокрого снега, вечером подморозит и гололедица.

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве! 00:00 00:00

- Помимо этого, на дорогах будет скользко из-за гололедицы. Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, чтобы избежать попадания в ДТП, риск которых повышается в таких погодных условиях. В случае если без личного транспорта не обойтись, пожалуйста, будьте внимательны и строго соблюдайте все правила дорожного движения. В условиях сильного ветра также не рекомендуем оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, - предупредили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы.

Уже вечером в городе подморозит и на улицах станет совсем скользко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/691537" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда и аварии встала колонна автобусов, люди вынуждены идти к метро пешком.

В ЦОДД уже рекомендуют оставить машины и пользоваться городским транспортом, например, метро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/691657" frameborder="0"></iframe> Дерево рухнуло на два авто в Москве.

- Из-за непогоды в вечерний час пик возможно осложнение движения, рекомендуем пользоваться метро и наземным городским транспортом. Там сухо, нет ветра и снега, - говорят в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.

Водителям в такие дни настоятельно не рекомендуется выезжать на дороги.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад уже дал сбой в движении электричек в сторону Москвы на Курском направлении МЖД.

- Движение было затруднено из-за остановившейся на станции "Царицыно" по техническим причинам электрички "Львовская – Нахабино". Железнодорожники отбуксировали с помощью вспомогательного локомотива остановившуюся электричку и возобновили движение пригородных поездов Курского направления в сторону Москвы, - объяснили в пресс-службе МЖД.

Уборка снега в одном из столичных двориков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиров просят учитывать возможные точечные корректировки в расписании электричек, в том числе диаметральных. МЖД перешла на усиленный режим работы, днем на линии устранять последствия снегопада выведут более 70 спецмашин.

Транспортники вывели на маршруты дополнительные автобусы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вылетить из "Шереметьево" сегодня не смогут некоторые пассажиры "Аэрофлота". За день до снегопада компания отменила 76 рейсов, в их числе в Белгород, Вильнюс, Ригу, Таллин, Ереван, Стамбул. Также изменилось время вылета по 24 направлениям, среди них Бухарест, Баку, Ростов, Иркутск.

- Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - сообщили в авиакомпании.

Задержки рейсов с 4 утра начались и в аэропорте "Внуково", а в "Домодедово" авиакомпании отменяют рейсы в Дубай, Ош, Фрункфурт, Мюнхен, Париж, Самару, Ижевск и по другим направлениям.

- Весь городской наземный транспорт Москвы будут дополнительно проверяться в течение дня, уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц, - сообщили в твиттере Московского транспорта Москвы.

Мэр Москвы попросил горожан быть внимательнее и аккуратнее на дорогахФото: twitter.com

О погоде в столице

- В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало рекордное количество снега - 11 мм осадков. Суточный показатель 10,5 мм осадков был зафиксирован 13 февраля в 2007 году. Снег продолжается, ожидается еще порядка 5-7 мм осадков. В Москве снег прекратится к вечеру, однако тогда же заметно снизится температура - ожидается минус. А собирающаяся сейчас на дорогах влага будет замерзать и ситуация на дорогах будет сложной, - рассказала в прямом эфире Радио Комсомольсквя правда (97,2 FM) ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.