«Центральная тема - ипотечное кредитование»: Губернатор Подмосковья принял участие в расширенном заседании Госсовета

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в расширенном заседании Госсовета. Мероприятие под руководством Президента России Владимира Путина прошло 12 февраля в Казани.

До этого в течение двух дней в наукограде Иннополис работали рабочие группы, сформированные из глав регионов и руководителей федеральных министерств. В процессе обсуждения участники должны были выработать предложения для развития тех или иных сфер деятельности. Озвучили их уже непосредственно на Госсовете.

Отметим, что Андрей Воробьёв вошёл в рабочую группу, которая готовила предложения по улучшению механизмов финансирования строительства жилья. Подмосковье, напомним, в течение многих лет лидер среди субъектов по объемам возведения жилых домов.

Владимир Путин отметил, что тема жилья волнует каждого жителя России.

- Речь идёт об улучшении жилищных условий, о том, как сделать города и посёлки более комфортными, вывести на качественно новый уровень строительство жилья и, конечно, повысить его доступность, - сказал Президент. - Самое главное - чтобы в формировании городской среды участвовали сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и посёлки.

На Госсовете обсудили множество горячих тем - от проблем отмахнутых дольщиков до новой системы финансирования долевого строительства жилья с помощью эскроу-счетов. Так называют условный счёт, в котором фиксируется имущество человека, - в каком-то смысле это аналог банковских ячеек.

- Все предложения, которые мы готовили в течение этих трех дней, сегодня обсуждались с участием Президента, - сообщил журналистам Андрей Воробьёв по окончании заседания Госсовета. - Ключевое - это, конечно, поддержать все проекты, чтобы система эскроу-счетов заработала бесперебойно. И, конечно, центральная тема – это ипотечное кредитование. Дано поручение отработать, посмотреть как ведет себя рынок.

По словам губернатора, далее в профильных министерствах и ведомствах будут обсуждать, как в ближайшее время можно понизить ставки по ипотеке, сделать кредиты на жилье более доступными для граждан.

- Также поговорили (на Госсовете, - Авт.) о парках, общественных пространствах, благоустройстве, важности расселения аварийного жилья. Абсолютное большинство предложений, которые мы готовили, было Президентом поддержано, что очень приятно, - отметил Андрей Воробьёв.