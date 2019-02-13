"Муж на час", изнасиловавший московскую журналистку, был ранее судим за убийство

Журналистка из Москвы на днях стала жертвой изнасилования и ограбления. Но, судя по биографии ее обидчика, все могло быть гораздо хуже. Девушка 11 февраля вызвала мастера, которого нашла на популярном сайте Profi.ru, чтобы повесить карниз в своей квартире на юго-востоке Москвы. Отзывы на работы мужчины были самыми положительными. О судимостях и агрессивном поведении - ни слова.

Оказавшись в квартире, наедине с беззащитной девушкой, мужчина почти сразу завел разговоры не имеющие отношения к цели его визита. Карниз он все -таки повесил, после чего напал на хозяйку квартиры. Девушку он избил , изнасиловал и похитил ее мобильный телефон.

Журналистка сразу же написала заявление в полицию. На днях мужчину арестовали. Тут-то и выяснилось, что он уже был судим за "Убийство". Официально 41-летний москвич нигде не работал.

- По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Изнасилование" и "Грабеж". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Как удалось выяснить "КП", обвиняемый уже признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.