2019-02-13T19:20:06+03:00
Происшествия

"Муж на час", изнасиловавший московскую журналистку, был ранее судим за убийство

Мастер, которого девушка нашла на специалзированном сайте, задержан и уже признал свою вину
Анастасия ВАРДАНЯН
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Преступник, заявившийся в квартиру по объявлению "муж на час", избил, изнасиловал и похитил мобильный телефон одинокой журналистки.Преступник, заявившийся в квартиру по объявлению "муж на час", избил, изнасиловал и похитил мобильный телефон одинокой журналистки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Журналистка из Москвы на днях стала жертвой изнасилования и ограбления. Но, судя по биографии ее обидчика, все могло быть гораздо хуже. Девушка 11 февраля вызвала мастера, которого нашла на популярном сайте Profi.ru, чтобы повесить карниз в своей квартире на юго-востоке Москвы. Отзывы на работы мужчины были самыми положительными. О судимостях и агрессивном поведении - ни слова.

Оказавшись в квартире, наедине с беззащитной девушкой, мужчина почти сразу завел разговоры не имеющие отношения к цели его визита. Карниз он все -таки повесил, после чего напал на хозяйку квартиры. Девушку он избил , изнасиловал и похитил ее мобильный телефон.

Журналистка сразу же написала заявление в полицию. На днях мужчину арестовали. Тут-то и выяснилось, что он уже был судим за "Убийство". Официально 41-летний москвич нигде не работал.

- По данному факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Изнасилование" и "Грабеж". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Как удалось выяснить "КП", обвиняемый уже признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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