Москвичам предлагают арендовать парковочные места

После того, как тарифы на парковку подорожали почти вдвое, столичные власти объявили об альтернативном решении и предложили автолюбителям брать парковочные карманы в аренду. Сейчас для этого у города есть 4300 мест в девяти округах столицы. Правда, речь идёт исключительно о территориях рядом с многоэтажками.

Оформить аренду можно без всяких торгов. Заявителем может быть любое физическое лицо, которое является собственником и достигло 18-летия (кроме индивидуальных предпринимателей).

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

- копии второй, третьей и пятой страницы паспорта

- ИНН

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая имущественные права (она должна быть выдана не ранее, чем за 10 рабочих дней до подачи обращения)

КУДА ИДТИ

Служба одного окна Департамента городского имущества города Москвы. Адрес: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1 (станция метро «Международная»).

Или через электронную приемную на сайте mos.ru.

ЦЕНА ВОПРОСА, за 1 кв.м. в год

За пределами МКАД - 2000 руб

За пределами ТТК до МКАД - 2700 руб

За Садовым кольцом до ТТК - 4100 руб

За пределами Бульварного кольца и до Садового - 6000 руб

Внутри Бульварного кольца - 7300 руб

Список адресов, где можно взять машино-место в аренду.

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С 15 декабря в Москве начали действовать новые правила парковки. Во-первых, она довольно сильно подорожала. Минимальный тариф вырос с прежних 40 до 80 рублей за час (внутри Садового кольца), а максимальный повысился с 200 до 380 рублей. Во-вторых, сократили время бесплатной стоянки. До недавних пор это были 15 минут (за это время автолюбители успевали заглянуть в магазин или аптеку). Теперь стоять на халяву можно лишь 5 минут. Иначе штраф - 2500 рублей. Ну и в-третьих. Самые дорогие улицы (в списке их 237 - в основном это районы внутри Садового кольца) теперь по воскресеньям тоже платные. Исключение - государственные праздники (подробности).