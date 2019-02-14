В полный Рост: cтолица отметила юбилей знаменитого журналиста выставкой в «Манеже»

О том, что Юрию Росту 80 можно догадаться только по его фотографиям. Вот портрет мамы в старой киевской коммуналке, вот фотография метеоролога Дьякова, одетого по моде 60-х годов прошлого века, а вот снимок той самой собаки Пальмы, которая два года ждала своего хозяина на взлетном поле «Внуково». Репортаж о ней, опубликованный в «Комсомольской правде», сделал автора знаменитым во всем СССР.

Сам Рост на открытии своей юбилейной выставки в «Манеже» абсолютно не соответствовал своему статусу патриарха по сути созданного им самим жанра фото+рассказ. Он был энергичен, галантен с окружавшими его дамами, небрежно-моден в накрученном на шее бордовом шарфе.

У фотопортрета Юрия Норштейна.Фото: Александр МИЛКУС

Фотовыставка, которая открылась в «Манеже», входит в программу организованного Московским мультимедиа Арт Музеем XI биеннале современного искусства "Мода и стиль в фотографии". Но три зала, отведенные «под Роста», настолько эмоционально сильны, что соседствующие густые и яркие картинки бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина, а ныне великого путешественника и тревел-фотографа Сергея Ястржембского меркнут и сливаются с фоном.

В общем-то, идти в Манеж на традиционное биеннале нужно, конечно, прежде всего «на Роста». Я бы даже сказал так: выставка обязательна к посещению для поднятия настроения, укрепления веры в людей и понимания вечной тонкости момента.

Актриса Марина Неелова задержалась у своей фотографии.Фото: Александр МИЛКУС

Один совет - закладывайте 2-3 часа. Потому что фотографии Роста «живут» вместе с его же короткими рассказами про героев фото. Они напечатаны и развешаны по стенам рядом с фотографиями великих, не очень великих и просто обычных, но не менее замечательных людей. Так что - непременно читать и вглядываться в черно-белые фото.

А после Роста советую «закусить» на первый взгляд простенькими и безыскусными работами Дмитрия Лукьянова в зале напротив.

Фотовыставка в «Манеже» - до 10 марта.