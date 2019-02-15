Наше Подмосковье. Доступная цифра

В Сочи стартовал ежегодный Российский инвестиционный форум. Сегодня это крупнейшая площадка для презентации экономического потенциала как России в целом, так и регионов. Прежде всего - для бизнеса, потенциальных инвесторов. В этом году на форум в Сочи зарегистрировалось более 3 тысяч гостей. Это делегации от регионов, руководители федеральных министерств и ведомств, эксперты. Но главное - инвесторы. Это не только крупные российские компании, но и зарубежные. Оргкомитет форума отмечает возросший интерес именно со стороны зарубежного бизнеса - в Сочи прибыли представители более чем 200 компаний из 60 стран.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕСТКЛИМАТ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел на форуме несколько встреч, а также подписал инвестиционные соглашения сразу с несколькими крупными инвесторами (см. «Конкретно»). В их числе - булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», который вложит 4 миллиарда рублей в строительство нового завода хлебобулочных изделий в Подольске (1400 рабочих мест!), французский холдинг Soprema Group с проектом завода рулонной гидроизоляции в Луховицах, тепличный комплекс «Подмосковье» (на 60 га в Воскресенске будут выращивать овощи и зелень) и др.

- Выбор Московской области в качестве площадки под строительство тепличного комплекса определен привлекательным инвестиционным климатом территории, а также маленьким логистическим плечом до точек сбыта, - прокомментировал соглашение гендиректор ТК «Подмосковье» Валерий Мирошкин. - Одна из главных целей создания предприятия - обеспечить Москву и Московскую область качественной, экологически чистой и вкусной продукцией.

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИСТРЕБЛЯЕТ КОРРУПЦИЮ»

Андрей Воробьёв принял участие в панельной дискуссии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов», которую провел президент Сбербанка Герман Греф. Цифровой трансформацией называют использование современных технологий для эффективности работы человека, компании, организации. В данном случае речь идет об улучшении работы госорганов и их диалоге с гражданами.

Московская область, напомним, несколько лет назад стала одним из первых российских регионов, где началась цифровизация. Первым крупным проектом стал портал «Добродел», на котором принимаются жалобы и предложения от местных жителей. Любой человек может пожаловаться на, скажем, яму на дороге или сломанные во дворе детские качели. Это сообщение регистрируется в системе и затем направляется в ту или иную службу, ведомство, муниципалитет - для исправления ситуации. «Добродел» уже давно на практике доказал свою эффективность и пользуется у жителей Подмосковья большой популярностью.

- Для чего нужна цифровизация. Первое - экономить деньги, второе - время, и третье - цифровизация в государственных и муниципальных услугах истребляет коррупцию, - отметил в своем выступлении Андрей Воробьёв. - Мы в своем регионе руководствуемся тем, что цифра должна вытеснять человека. Любое избыточное присутствие чиновника, отсутствие четкого алгоритма действий ведет к волоките и разного рода проблемам, поэтому наша задача в регионе очень внимательно оцифровывать услуги, делать так, чтобы они были абсолютно понятны и удобны каждому жителю.

«Подмосковье является одним из лидеров в цифровизации. Мы очень близко работаем с областью, и я не перестаю удивляться, с какой скоростью они вводят все новые и новые сервисы, - признался глава Сбербанка Герман Греф. - Начали со строительства, через месяц пошли на ЖКХ, потом образование и так далее. Этот опыт, очевидно, является одним из самых продвинутых в стране».

ВАЖНО!

Московская область - в нацпроектах

- Нынешний форум отличается от всех предыдущих, - заявил на пленарном заседании форума председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. - Впервые мы говорим о всестороннем преобразовании нашей страны. Все, что нам предстоит сделать для улучшения жизни людей, для обеспечения стратегического роста и развития страны, сведено в показатели национальных проектов.

Эти проекты, напомним, утверждены в майских указах президента. Московская область участвует сразу в 11 нацпроектах, которые касаются экономики, образования, здравоохранения, экологии, демографии.

Президент поручил создать в рамках Государственных советов рабочие группы по различным направлениям. Руководителями этих групп назначили глав регионов. Так, Андрей Воробьёв возглавляет блок «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Награда за развитие туризма

Не секрет, что для Подмосковья развитие туризма - одно из приоритетных направлений. По данным «ТурСтата», Московская область стала в минувшие новогодние каникулы самым популярным у туристов регионом России - за несколько недель ее посетили более 3 миллионов человек.

Работу Московской области в этом направлении на инвестиционном форуме в Сочи отметили специальной премией. В рамках деловой сессии «Лучшие практики социально-экономического развития», где обсуждались самые успешные проекты, реализованные в регионах, приз за победу в номинации «Развитие туристического потенциала региона» получил портал «Афиша Подмосковья». Награду губернатору Андрею Воробьёву вручил зампред правительства РФ Виталий Мутко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Воробьёв подвел итоги первого дня Сочинского форума для подмосковной делегации.

- Мы подписали соглашения на 25 миллиардов рублей. Это и новые инвестиции в сырный кластер - здесь сразу два соглашения подписали, это и французская компания, которая будет работать в Луховицах. В Воскресенске будут новые теплицы. Это примерно 3,5 - 4 тысячи новых рабочих мест. Мы продолжаем работать и в индустриальные парки, и в особые экономические зоны привлекаем наших и зарубежных инвесторов.