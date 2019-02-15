Два сотрудника полиции пострадали, разнимая массовую драку со стрельбой у московского кафе

Вечером, 14 февраля, в кафе "Неолит" на улице 1-й Курьяновской было шумно. Парочки отмечали День всех влюбленных. Неожиданно для всех началась драка. Затеяли ее посетители. По некоторым данным, это были кавказцы. Очевидцы сообщают более чем о 50 участниках побоища.

- Мы услышали выстрелы их было не меньше пяти. Люди кричали и выбегали на улицу,- рассказала "КП" очевидец Елена Ильина.

Прохожие вызвали полицию и скорую. К моменту приезда первых нарядов у входа в кафе была толпа дерущихся.

Как удалось выяснить "КП" из собственных источников, что разнимая дерущихся и стреляющих, пострадали два сотрудника полиции. Однако от СМИ эту информацию скрывают. Известно, что правоохранители применяли табельное оружие.

У участников драки были травматические пистолеты.

Официально подтверждают данные только об одном пострадавшем участнике драки.

- В отделения полиции доставлены 18 подозреваемых. По статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело, - сообщил "КП" Юрий Титов, руководитель пресс-службы УМВД России по Москве.

По официальной версии, драка произошла из-за бытового конфликта. О межнациональной розни в полиции Москвы не упоминают. Но

по словам очевидцев, за несколько минут до начала конфликта к кафе подъехали четыре внедорожника с госномерами Чеченской республики.