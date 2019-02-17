Сотрудник охраны убил парня, проникнувшего в здание Минсвязи в Москве

В здание Министерства связи и массовых коммуникаций на Тверской улице ранним утром 17 февраля попытался проникнуть неизвестный молодой человек. И проник. Что именно он там делал пока выясняют, однако на выходе его ждал охранник, разговор с которым для парня закончился смертельно. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в центре Москвы.

- По предварительным данным, утром 17 февраля на охраняемой территории по улице Тверской в городе Москве между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю, - рассказывают в Следственном комитете по Москве.

Во время драки парень перестал подавать признаки жизни. «Скорую помощь» вызвали, но медики констатировали смерть пострадавшего. О погибшем пока нет информации, кроме того, что ему 23 года.

- Проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном комитете по Москве.