2019-02-17T13:35:23+03:00
Происшествия

Сотрудник охраны убил парня, проникнувшего в здание Минсвязи в Москве

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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По результатам проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В здание Министерства связи и массовых коммуникаций на Тверской улице ранним утром 17 февраля попытался проникнуть неизвестный молодой человек. И проник. Что именно он там делал пока выясняют, однако на выходе его ждал охранник, разговор с которым для парня закончился смертельно. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в центре Москвы.

- По предварительным данным, утром 17 февраля на охраняемой территории по улице Тверской в городе Москве между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю, - рассказывают в Следственном комитете по Москве.

Во время драки парень перестал подавать признаки жизни. «Скорую помощь» вызвали, но медики констатировали смерть пострадавшего. О погибшем пока нет информации, кроме того, что ему 23 года.

- Проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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