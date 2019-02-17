Друзья о погибшем возле Минсвязи: «Он занимался рукопашным боем и мог защищаться»

Минувшей ночью в Москве погиб 23-летний Геннадий Павлов из города Ливны. Утром 17 февраля парень зашел на охраняемую территорию Министерства связи и массовых коммуникаций на Тверской улице, а когда уже направлялся к выходу, его встретил 51-летний охранник.

По версии следствия, между ними произошел словесный конфликт, завязалась драка, после которой встать Павлов уже не смог. Друзья погибшего говорят, что в столицу Геннадий приехал получать высшее образование в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Тренировки занимали большую часть жизни молодого человекаФото: Личный архив героя публикации

- Был очень крепким. В Воронеже участвовал в универсальных боях (рукопашный), есть даже награды. Поэтому защитить себя, конечно, мог. Видимо тот охранник тоже занимался боями, - говорит друг Евгений. - Нормальный парень был.

Был очень крепким. В Воронеже участвовал в универсальных бояхФото: Личный архив героя публикации

- Он служил в воздушно-десантных войсках. Но продолжать военное дело не захотел. Бои, бокс, тренировки занимали большую часть его жизни. Наверное, был бы хорошим тренером, если бы не участвовал в этой драке, - говорит Александр, друг из Воронежа.

Геннадий Павлов служил в воздушно-десантных войсках. Но продолжать военную карьеру не захотелФото: Личный архив героя публикации

Близкие пока и сами не могут понять, что произошло на Тверской улице. По данным следователей, Геннадий без разрешения проник в здание Минсвязи. Что ему нужно было там ранним утром (около 6 часов) в воскресенье? Сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Рассматривается версия, что парень с друзьями возвращался из ночного клуба. Видимо, решили подурачиться. Но объект для развлечения выбрали не подходящий.

- Проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

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