Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве

Кэнди Далфер, самая популярная саксофонистка выступит с концертным шоу. За ней охотятся рекламные отделы ведущих модных брендов. Её записи уже разлетелись по миру многомилионными тиражами. В её портфолио – первые места американских и европейских топ-чартов. Среди её партнёров по сцене – Бейонсе, «Black Eyed Peas», Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Sheila E., Лайонел Ричи, «Pink Floyd», Чака Хан, Арета Франклин и многие другие. А Принц и вовсе как-то сказал: «Когда я хочу сакс, я звоню Кэнди Далфер». Горячая игра слов, которая на сто процентов оправдана жаркой игрой этой эффектной голландки.

Кэнди Далфер буквально взорвала шоу-бизнес своим появлением. В дуэте с Дэйвом Стюартом из «Eurythmics», она попросту затмила своего легендарного визави. Сингл «Lily was here» мгновенно стал мультиплатиновым. Более 2.5 миллионов копий было продано во всех странах мира. А в топе национального хит-парада этот выдающийся трек продержался рекордные шесть недель. Так, начиная с 1990 года, имя Кэнди Далфер означает только одно: «Успех»! Хотя, формально, оно переводится, как «Конфетка».

Это сладкое имя досталось будущей звезде от папы, известного голландского саксофониста Ханса Далфера. В итоге, от отца Кэнди взяла талант, от мамы модельную внешность и уже в юности покорила этим беспроигрышным сочетанием родные просторы. Сегодня в Голландии музыка Далфер, это что-то наподобие национального достояния. Так, например, в Амстердаме на шоу Кэнди Далфер под куполом Ziggo Dome собралось более 34000 поклонников её «вкусного джаза».

«Вкусный джаз» от Кэнди Далфер, это обволакивающая музыка в стилях Smooth, Funk и Soul. Воспитанная на классике жанра от Сонни Роллинза и Декстера Гордона, она трансформировала би-боп и кул-джаз в нечто совершенно элегантное и горячее. Мастерское владение саксофоном Кэнди подтверждала и на церемонии «Grammy Awards», и в знаменитом телешоу Джея Лено, и на сценах престижных концертных залов, и в топовых клубах всего мира. Среди поклонников яркого таланта Кэнди Далфер – Япония, США, Европа, Южная Америка и, конечно, Россия.

В нашей стране выступления этой потрясающей артистки неизменно проходят с аншлагом. Попасть на её концерт это вообще – редкое счастье. Даже на родине, в Голландии, билеты на каждое выступление Далфер раскупаются задолго до самого шоу. Так что, можно не сомневаться, 13-го апреля 2019года в Светлановском Зале Дома Музыки яблоку негде будет упасть.

Последний год Кэнди Далфер посвятила мировому турне в поддержку альбома «Together», который собрал фанатов и восторженные отзывы критиков. Лучшие треки, а так же хиты Кэнди Далфер, непременно прозвучат и в Москве. Вполне вероятно, поклонников эффектной артистки будет ждать и литературный сюрприз.

К весне 2019 года Кэнди Далфер обещала издать свою автобиографию. Так что, спешите видеть, спешите слушать, спешите читать и восхищаться. МузыкаHaute-Couture. Стильное шоу от обворожительной Кэнди Далфер.

КОГДА: 13 апреля, 19.00

ГДЕ: ММДМ, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 (Светлановский зал)