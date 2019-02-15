«Московское долголетие», «Мосволонтер» и МЭШ стали лучшими соцпроектами

«Три московских проекта победили во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив, который проводит Агентство стратегических инициатив. Это проект для старшего поколения «Московское долголетие», ресурсный центр поддержки добровольцев «Мосволонтер» и единая образовательная платформа «Московская электронная школа». Поздравляю!», - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в Twitter и в «В контакте».

Напомним, 14 февраля стало известно, что три столичных проекта признаны победителями Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Награды конкурса Сергею Собянину на инвестфоруме в Сочи вручил руководитель попечительского совета конкурса Виталием Мутко.

Лучшие практики и инициативы социально-экономического развития регионов выбирают уже третий год. Координатором данного конкурса выступает Агентство стратегических инициатив. В 2018 году заявки подали 77 регионов, которые представили 724 практики и инициативы по восьми номинациям. Заявка Москвы включала 16 практик и инициатив.

Проект «Московское долголетие» стартовал 1 марта 2018 г. Его главная цель – создать москвичам старшего поколения возможности для активного образа жизни, занятий интересным делом, общения и самореализации. Для этого в городе было открыто более 8 тысяч кружков, курсов, секций, где москвичи от 55 лет и старше бесплатно изучают английский язык, информационные технологии, рисуют, поют, танцуют, слушают лекции «Здорово жить», участвуют в фитнесе и гимнастике. С момента начала проекта в нем приняло участие 190 тыс. пенсионеров.

Ресурсный центр «Мосволонтер» – главный элемент инфраструктуры поддержки волонтерского движения Москвы, которое объединяет свыше 55 тыс. человек в возрасте от 14 до 85 лет. Проект поддерживает добровольческие инициативы НКО, проводит обучающие программы, ведет экспертную и исследовательскую деятельность, развивает мотивационную программу для добровольцев. За прошлый год в Москве при активном участии волонтёров состоялось 130 крупных мероприятий. Больше всего – 8,8 тысяч! – активно участвовали в проведении Чемпионата мира по футболу.

Московская электронная школа (МЭШ) – единая образовательная платформа, которая включает в себя умные инструменты управления, сервисы специализированных городских информационных систем и библиотеку электронных материалов, которую формируют сами учителя. За создание учебного цифрового контента грантовую поддержку получили свыше 370 московских педагогов.