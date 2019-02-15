2019-02-15T14:18:50+03:00
Общество

Мосгорнаследие: На фонтан "Дружба народа" потратили 6 килограмм сусального золота

Только на позолоту косичек скульптуры таджички у реставраторов ушло два рабочих дня
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Таджикская девушка фонтана "Дружба народов". Фото МосгорнаследиеТаджикская девушка фонтана "Дружба народов". Фото Мосгорнаследие
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Москомнаследие провело полную реставрацию символа ВДНХ - фонтана "Дружба народов", которому в этом году исполняется 65 лет. Для того, чтобы четырехметровые скульптуры девушек, олицетворяющих республики СССР, вновь засияли, мастерам потребовалось 6 килограммов сусального золота!

За 4 месяца кропотливой работы 25 специалистов-реставраторов омолодили 16 золотых красавиц.

Сначала они бережно демонтировали 2,5 тонные скульптуры. В мастерской полностью удаляли остатки старой позолоты и расчистили поверхность до бронзы, далее покрыли каждую фигуру несколькими подготовительными слоями сурика и лака, а уже потом перешли к золочению.

"На одну девушку уходило около недели, реставраторы буквально доводили до совершенства покрытие каждой. Особенно кропотливой работы потребовала скульптура, символизирующая Таджикскую ССР. Только на позолоту косичек ушло два дня", - отметили глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

СПРАВКА

Самый большой фонтан на территории ВДНХ был запущен на Центральной аллее 1 августа 1954 года и с тех пор является одним из любимых мест встречи москвичей и гостей столицы на Главной выставке страны, а также самой популярной площадкой для селфи. Ежегодно его посещают более 30 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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