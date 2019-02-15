В «Шереметьево» и «Домодедово» снова можно лежать на полу и стирать носки

В столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и подмосковном «Жуковский» отменили принятые год назад правила поведения. Если пресечение незаконной деятельности гадалок и нелегальных таксистах все-таки должно быть, то установленные тогда нормы многие сразу раскритиковали. Но 17 апреля 2018 года постановление «Правил пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области, и поведения физических лиц на указанных территориях» все же приняли. За их нарушение даже грозились выписывать штрафы от 100 до 500 рублей.

Однако Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) заинтересовалась новыми правилами, начала проверку и приняла решение отменить нормативный акт.

- Московской межрегиональной транспортной прокуратурой на него принесен протест, по результатам рассмотрения которого Правительством Московской области незаконный нормативный правовой акт отменен, - рассказали в пресс-службе ММТП.

Как объяснили в ведомстве, новые правила противоречили требованиям федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации. Документ тогда был принят, но в отсутствие полномочий, предусмотренных Воздушным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и иными правовыми актами.

Напомним, пассажиры возмущались в соцсетях, ведь им запретили лежать на полу, мыться и стирать в туалетных комнатах, передвигаться по территории аэропорта верхом на собаках или на самокатах. Нельзя было встречать друзей с воздушными шарами, слушать музыку без наушников и находиться в лежачем положении на креслах, лавках и на полу. Теперь можно. Как бы теперь это не превратилось в флешмоб «лежу на полу аэропорта» или «постирал носки перед вылетом».