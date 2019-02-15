Столичные власти объяснили, какие машиноместа они будут сдавать в аренду

В среду на официальном сайте Правительства Москвы появилась новость о том, что жители Москвы могут взять в аренду машиноместо, причём на десять лет. И список многоэтажек, возле которых это возможно.

Блогеры подхватили эту информацию как кость и решили, что парковка в столичных дворах стала платной.

«Так недалеко и до платного въезда в Москву, - сообщил один из смышленых авторов. - Что называется, приехали...»

К счастью, он оказался далек от реальности.

Сегодня, 15 февраля, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман объяснил, о чем идёт речь.

Инициатива по предложению аренды городских машиномест москвичам не имеет никакого отношения к парковкам во дворах, - заявил он. - Мы говорим о тех местах, которые находятся в собственности города и расположены на подземных этажах многоквартирных жилых домов и нежилых зданиях, функционально или технологически связанных с многоквартирным жилым домом.

По словам Гамана, площадь одного машиноместа - от 8 до 20 кв.м.

КАК ВЗЯТЬ В АРЕНДУ МАШИНОМЕСТО

Нужно сделать копии второй, третьей и пятой страницы паспорта, взять с собой ИНН и выписку из Единого государственного реестра недвижимости, которая подтверждает имущественные права (она должна быть выдана не ранее, чем за 10 рабочих дней до подачи обращения) и прийти в Департамент городского имущества - в службу одного окна (1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1 (ст. м. «Международная»).

Можно оформить и через электронную приемную на сайте mos.ru. Заявителем может быть любое совершеннолетнее физическое лицо, кроме ИП и только собственники.

СКОЛЬКО СТОИТ, за 1 кв.м. в год

За пределами МКАД - 2000 руб

За пределами ТТК до МКАД - 2700 руб

За Садовым кольцом до ТТК - 4100 руб

За пределами Бульварного кольца и до Садового - 6000 руб

Внутри Бульварного кольца - 7300 руб