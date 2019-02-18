Погода в Москве 19 - 23 февраля - как качели: От -15 до +4 и обратно

В Москве по настроению и по погоде почти уже весна. В воскресенье, 17 февраля, солнце разогрело воздух до +5,1 градуса. И это был самый тёплый день с начала года!

Но всё же до настоящей весны ещё далеко. Не до календарной, она-то уже через десять дней. А до метеорологической - так синоптики называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво положительной. В Москве это обычно происходит в двадцатых числах марта. Так что ещё больше месяца.

А на этой неделе зима и весна будут перетягивать одеяло на себя буквально каждый день, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 19 - 23 февраля. Температура и атмосферное давление напоминают американские горки и скачут вверх и вниз - от 15-градусного мороза до оттепели и обратно. Метеозависимым москвичам, реагирующим на перепады в погоде, придётся несладко.

В ночь на вторник, 19 февраля, в столице подморозит до -10…-12 градусов, по области до -15. Днем 0…-5, облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер будет свистеть с порывами до 15 м/сек.

В среду, 20 февраля, под утро не холоднее -6, а днём оттепель до +4 градусов. Снова очень ветрено, с мокрым снегом.

В четверг, 21 февраля, пасмурно и снежно. Круглые сутки температура -1…-3 градуса. Ветродуй усилится до 18 м/сек.

В пятницу, 22 февраля, выглянет солнце, будет сыпать небольшой снег. Ночью -7…-12 градусов, днем -5…-10.

В субботу, 23 февраля, природа поздравит мужчин с Днём защитника Отечества ночным морозцем до -16 градусов. Днём будет -4…-9, облачно, с прояснениями, небольшой снег.