2019-02-18T17:07:55+03:00
Происшествия

Против певицы Юлии Райнер, которая устроила смертельное ДТП, возбуждено уголовное дело

Участница шоу "Голос" будет дожидаться суда под подпиской о невыезде
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Певица Юлия Райнер.Певица Юлия Райнер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Участница шоу "Голос" певица Юлия Райнер в понедельник, 18 февраля, дала объяснения полиции. Девушка призналась, что сбила человека и скрылась с места ДТП. Со слов артистки, она не заметила пешехода на дороге, а когда поняла, что натворила, так испугалась, что покинула место аварии. Впрочем, этим оправдания вряд ли смягчат наказание.

- За оставление места ДТП по решению суда она была лишена водительского удостоверения. Кроме того, возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дожидаться суда певица будет под подпиской о невыезде. Так что на ближайшее время о гастролях ей придется забыть. От комментариев Юлия Райнер и ее концертный директор отказались.

Напомним, авария произошла 16 февраля на Ленинградском шоссе. За рулем внедорожника " BMW" Юлия Райнер протаранила 37-летнего таксиста, который остановился и вышел на дорогу, чтобы отсмотреть сломавшийся автомобиль. Мужчина погиб на месте. Певицу задержали по горячим следам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певица из шоу «Голос» на BMW насмерть сбила водителя такси и сбежала с места аварии

Певица Юлия Райнер, бывшая участница проекта «Голос-4», сбила водителя такси в Москве. Мужчина скончался на месте. Авария произошла 16 февраля на Ленинградском шоссе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На востоке Москвы на проезжую часть обрушился светофор
В Подмосковье полицейские задержали банду вымогателей
В Москве в усадьбе Люблино появится павильон для свадеб
Мошенники выманили у московской пенсионерки семь миллионов рублей
Женщина погибла под колесами иномарки в центре Москвы
Упавшее дерево заблокировало движение на Ярославском шоссе в столице
Жители жаловались на кафе "Неолит", где произошла массовая драка, более 50 раз
В Подмосковье задержали женщину, ограбившую пенсионера на полмиллиона
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт
В Подмосковье семья слепила снеговика, высотой с двухэтажный дом
В столице из-за снегопада запустили резервный транспорт
Эксперты подсчитали, как изменились цены с начала года в Подмосковье
Московских водителей накрыло трехметровым фонтаном воды из-под земли
В Подмосковье из-за долгов по зарплате подчиненные убили начальника
Более 40 тысяч москвичей посетили экскурсии в рамках проекта «Добрый автобус»
Движение по путепроводам в Реутове и Балашихе откроют к осени
Работу светофоров перенастроили в 20 районах Москвы
В Москве на проспекте Андропова перевернулся грузовик
Киты северных морей под угрозой
Число вылетов санитарной авиации в 2019 году планируют увеличить вдвое