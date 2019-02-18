Против певицы Юлии Райнер, которая устроила смертельное ДТП, возбуждено уголовное дело

Участница шоу "Голос" певица Юлия Райнер в понедельник, 18 февраля, дала объяснения полиции. Девушка призналась, что сбила человека и скрылась с места ДТП. Со слов артистки, она не заметила пешехода на дороге, а когда поняла, что натворила, так испугалась, что покинула место аварии. Впрочем, этим оправдания вряд ли смягчат наказание.

- За оставление места ДТП по решению суда она была лишена водительского удостоверения. Кроме того, возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дожидаться суда певица будет под подпиской о невыезде. Так что на ближайшее время о гастролях ей придется забыть. От комментариев Юлия Райнер и ее концертный директор отказались.

Напомним, авария произошла 16 февраля на Ленинградском шоссе. За рулем внедорожника " BMW" Юлия Райнер протаранила 37-летнего таксиста, который остановился и вышел на дорогу, чтобы отсмотреть сломавшийся автомобиль. Мужчина погиб на месте. Певицу задержали по горячим следам.

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