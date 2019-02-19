2019-02-19T10:59:31+03:00
Общество

Сергей Собянин на конкурсе "Лидеры России": Сейчас в Москве есть условия для любого бизнеса

Мэр столицы рассказал управленцам о возможностях в большом городе
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр города отметил, что жизнь многогранна и дает большие возможностиМэр города отметил, что жизнь многогранна и дает большие возможностиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Корпоративном университете "Сбербанка" 19 февраля состоялся второй региональный полуфинал по Центральному федеральному округу конкурса управленцев "Лидеры России". Наставником стал мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил во время торжественной церемонии открытия полуфинала.

- Президент лично курирует этот конкурс и, конечно, дает такой толчок, драйв, поднимает планку требований. Не всех вас заметят, оценят по достоинству, но все вы и так сделали огромный шаг вперед, чтобы быть успешными в этой жизни. Самое главное в этом конкурсе - дать внутренний толчок людям, чтобы они сделали шаг из состояния "равновесия" в "движение", - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что жизнь многогранна и дает большие возможности. Главное - увидеть и использовать их. Многие, по словам Сергея Собянина, не хотят рисковать и делать шаги в неизвестность.

- Москва - огромный город, в котором, кажется, что можно потеряться, что тебя не заметят. Но, на самом деле, современные города сосредотачивают в себе возможности для талантливых людей. Сейчас в Москве есть условия для любого бизнеса, - сказал мэр города.

Открытый конкурс "Лидеры России" для руководителей нового поколения, как и в прошлом году, проходит в несколько этапов. По ЦФО приглашены 947 конкурсантов из разных федеральных округов. Это позволило обеспечить более справедливую конкуренцию. В первый день участники прошли контрольное тестирование, по итогам которого был сформирован окончательный список полуфиналистов, в который вошли 378 человек. Большинство (375 человек) из Москвы. В финал также попали представители от Ивановской, Курской и Тверской областей. Еще два дня, 19 и 20 февраля, будут проводиться оценочные мероприятия. Результаты станут известны 21 февраля.

Все дни участники будут общаться с известными руководителями из бизнеса и государственного управления, смогут стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва и получить образовательные гранты в размере 1 млн рублей.

КСТАТИ

Кто может стать участником конкурса?

Достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Что проверяют?

— лидерство;

— нацеленность на результат;

— стратегическое мышление;

— умение работать в команде;

— коммуникация и влияние;

— внедрение изменений;

— инновационность;

— социальная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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