Компании Андрея Мельниченко стали лидерами по объемам инвестиций в российское производство

Компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко уже целое десятилетие удерживают лидерство по объёмам инвестиций в российский ненефтегазовый сектор экономики. По оценкам экспертов, проанализировавших финансовые вложения отечественных бизнесменов и предприятий, Андрей Мельниченко возглавляет Топ-10 предпринимателей, больше всех инвестировавших в развитие производства.

По словам генерального директора Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игоря Нечаева, общая сумма вложений компаний Мельниченко за 10 лет составила свыше 17 миллиардов долларов.

- В частности, «ЕвроХим» за десятилетие инвестировал 409 миллиардов рублей в строительство своих основных проектов — горно-обогатительных комбинатов в Котельниково Волгоградской области и Усолье Пермского края, а также завода по производству аммиака в Кингисеппе Ленинградской области, - рассказал Игорь Нечаев в интервью ТАСС. - Мы первые в отрасли после распада Советского Союза строим калийные шахты и горно-обогатительные комбинаты. В настоящий момент компания прошла пик инвестиционной программы и приступила к разработке обновлённой стратегии развития на период после 2022 года.

Ранее «КП» опубликовала рейтинг предпринимателей из ненефтегазового сектора, ставших лидерами среди инвесторов в развитие отечественного производства за последние пять лет. В Топ-10 вошли известные российские бизнесмены, возглавляющие крупнейшие отечественные компании. Первую строчку рейтинга занял владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко.