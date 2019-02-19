Москвичи голосованием решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10

Родильный дом, женская консультация или медицинский комплекс - выбор за москвичами. Именно горожане во время голосования в "Активном гражданине" будут решать, какое медучреждение им нужно на месте закрытого роддома № 10. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Напомним, роддом № 10 в Зюзине построили более 65 лет назад. Уже почти три месяца он закрыт по решению суда по предписанию Роспотребнадзора. Экспертиза здания показала, что без отселения и капитального ремонта роддом не может дальше работать. По мнению специалистов, требуются проектирование и полноценный ремонт.

При этом в СМИ и блогосфере развернулось активное обсуждение закрытия единственного в районе Зюзино роддома. Впрочем, никто не собирался оставлять будущих мам на улице. Рожениц района Зюзино, планировавших роды в родильном доме № 10, перевели в одно из головных медучреждений столицы - Центр планирования семьи и репродукции на Севастопольском. Кстати, многие семьи Зюзино в ожидании новорожденного часто обращались именно в этот Центр, а также в больницу имени Юдина, больницу имени Виноградова и больницу имени Пирогова. За последний год в роддоме №10 обслуживали лишь 6 - 8% рожениц района. Более 90% жительниц Зюзино делали свой выбор не в пользу 10 роддома. Молодых мам и пап понять можно, ведь условия в роддоме постройки 1965 года устраивали не всех. Планировочные решения и вентиляция в здании не соответствуют современным требованиям. О каком комфортном и безопасном пребывании рожениц говорить, если родильный зал общий, один туалет на 50 человек в коридоре, а у каждой роженицы - нет отдельного душа. В роддоме нет специализации по выхаживанию недоношенных детей, а действующая детская реанимация очень маленькая и рассчитана всего на 6 коек.

Стоит отметить, что современные роддома в Москве имеют индивидуальные родильные боксы, где каждая пациентка рожает отдельно, при желании в присутствии мужа или другого сопровождающего. В послеродовых и дородовых палатах есть душ и туалет, возможно совместное пребывание с ребёнком, очень большое внимание уделяется вентиляции, кондиционированию. Поэтому неудивительно, что все переведенные из Зюзино роженицы довольны уровнем медицинской помощи и условиями в современных роддомах.

Все это будущие мамы района Зюзино могли бы получить ещё раньше. Ведь в 2014 году Департамент здравоохранения Москвы рассматривал вопрос о капитальном ремонте роддома №10. Но депутаты района не поддержали тогда это предложение. А некоторые из них и вовсе выступали категорически против закрытия роддома на ремонт, организовав соответствующие пикеты и публикации в СМИ. В итоге Департаменту здравоохранения Москвы пришлось исключить здание из планов по капремонту и перенаправить средства на другие роддома Москвы.

В результате за почти 5 лет роддом пришел в состояние, при котором оказалось нереально обеспечить его работу без угрозы жизни и здоровью рожениц и детей. Но у жителей Зюзино есть возможность самим решить, что им нужно на месте закрытого роддома.

"В рамках создания проекта можно сохранить функционал родильного дома, или перепрофилировать его в другое медицинское учреждение. И это решение несомненно должно быть принято с учетом мнения жителей. Для этого в ближайшее время будет запущен опрос на "Активном гражданине", чтобы жители района и округа могли сами выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте", - сообщается на сайте Департамента здравоохранения.

За последние годы система родовспоможения в Москве значительно улучшилась. Практически все роддома столицы оснащены по «последнему слову техники». В них есть все для качественной помощи маме и малышу - новые аппараты и мониторы, кардиомониторы, пеленальные столики с подогревом, ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы.

Сейчас ведется и планируется строительство сразу трех современных комплексов родовспоможения в Москве - перинатально-кардиологического корпуса ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, неонатального корпуса с консультативно-диагностическим центром роддома № 4 ГКБ имени В.В. Виноградова и родильного дома в составе новой больницы в Коммунарке.