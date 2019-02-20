«Безопасно и на высоком уровне»: Жители Марьино и Люблино оценили результаты экологической модернизации МНПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод посетила делегация жителей соседних районов Марьино и Люблино. Побывать на МНПЗ горожанам предложила депутат Московской городской думы от ЮВАО Инна Святенко. Представители некоммерческих организаций, лидеры молодежных волонтерских движений, общественные советники и просто неравнодушные граждане отправились на завод, чтобы познакомиться с результатами экологической модернизации.

Прежде всего гостям показали комплекс очистных сооружений «Биосфера»: уникальные технологии, применяемые здесь, позволяют полностью очищать сточные воды. Участники делегации побывали на производственных площадках и оценили новые установки, построенные в ходе экологической модернизации. За чистотой атмосферы 24 часа в сутки следит автоматизированная система мониторинга воздуха. Результаты ее исследований непрерывно обновляются и выводятся на «Экоинформер» - большой светодиодный экран, установленный прямо на улице. В режиме «нон-стоп» он информирует москвичей о состоянии воздуха вокруг НПЗ.

По мнению депутата Мосгордумы от ЮВАО Инны Святенко, такие визиты помогают горожанам своими глазами увидеть, как много делается на предприятии для улучшения экологической обстановки на юго-востоке столицы.

- Мы убедились в том, что модернизация Московского НПЗ проходит в соответствии с запланированными мероприятиями, - рассказала Инна Святенко. - На всех произвел впечатление эффект от реализованных мер: начиная от безупречного внешнего вид новых установок до природоохранных технологий очистных сооружений «Биосферы», где микроорганизмы участвуют в очистке воды. Мы понимаем, что модернизация завода приводит к тому, что экология действительно становится лучше. А программа «Открытый завод» открывает людям глаза на те реалии, которые сегодня ставят завод в ряд лидеров промышленного сектора.

Технический директор МНПЗ Максим Артеменко рассказал гостям о том, как проходит второй этап модернизации: в этом году завод запустит новейший комплекс переработки нефти «Евро+». Он заменит пять установок предыдущего поколения, что позволит минимизировать влияние производства на окружающую среду.

- В рамках постоянных визитов жители в режиме реального времени могут следить за тем, как завод меняется к лучшему. Мы наглядно показываем результаты модернизации на примере новых объектов, - подчеркнул Максим Артеменко.

Один из участников делегации — Даниил Галкин, лидер волонтерского движения Люблино, теперь может лично поручиться за безопасность новых очистных сооружений МНПЗ и успокоить жителей своего района по поводу их эффективности.

- Я очень доволен тем, что увидел. Мы на конкретных примерах убедились, что из себя представляет модернизация, - говорит Даниил. - Это новые технологичные объекты, герметичные очистные сооружения, где даже запаха нет. У меня, как лидера волонтеров района, много друзей, которых это интересует. Могу теперь ответить жителям и успокоить, что все безопасно и на высоком уровне.

Жители Люблино и Марьино отмечают: если раньше их районы часто накрывал неприятный запах, то теперь они совершенно забыли об этих проблемах. Воздух вокруг НПЗ чистый и свежий.

- Я живу в Люблино с 1989 года. Очень большие изменения в лучшую сторону рядом с заводом: можно спокойно открыть ночью окно, - рассказала Лариса Афанасьева, - Видно, что завод хорошо поработал над улучшением экологической обстановки.

СПРАВКА «КП»

Программа комплексной экологической модернизации на Московском НПЗ проводится с 2011 года. За семь лет предприятие на 50% снизило воздействие производства на окружающую среду. Второй этап модернизации будет завершен к 2020 году. Он позволит снизить влияние на природу и городскую среду еще на 50%.