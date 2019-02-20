2019-02-20T11:40:02+03:00
Общество

Собянин утвердил проект планировки участка Некрасовской линии метро

Новый маршрут частично разгрузит подземку и дороги
Светлана ВОЛКОВА
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Постановление подписал мэр Сергей СобянинПостановление подписал мэр Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Столичные власти утвердили проект планировки участка Некрасовской (бывшей Кожуховской) линии метро. Постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Решение касается отрезка будущей розовой линии от строящейся сейчас станции "Косино" до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта. Напомним,

Некрасовская линия пройдет от пересечения с двумя ветками - Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой в районе шоссе Энтузиастов. Затем метропоезда поедут по этому маршруту за МКАД до Некрасовки. Полностью движение на ней планируют запустить в конце 2019 года.

На розовой линии откроют восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Эта ветка поможет разгрузить одну из самых оживлённых в столичной подземке линий - Таганско-Краснопресненскую. При этом проще станет с транспортом в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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