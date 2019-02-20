2019-02-20T13:24:15+03:00
Происшествия

В Подмосковье в столовой сельской школы рухнул потолок

Чудом обошлось без пострадавших: дети были на уроках
Анастасия ВАРДАНЯН
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Что стало причиной ЧП, пока не сообщаетсяЧто стало причиной ЧП, пока не сообщается
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В одиннадцатом часу утра среды, 20 февраля, в Тропаревской средней школе, что в Можайском районе Подмосковья, частично обрушилось здание столовой. Грохот был такой, что дети и учителя, которые в этот момент были в соседнем учебном корпусе не на шутку перепугались. Тут же была объявлена эвакуация.

- Нас всех вывели на улицу. Там мы увидели нашу столовую, точнее руины, в которые она превратилась, - рассказал "КП" ученик школы Роман Власов.

Оказалось, что в отдельно стоящем здании столовой обрушилась кровля.

- Площадь обрушения составила 140 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. 256 детей были выведены из школы и отпущены домой, - сообщили "КП" в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Что стало причиной ЧП, пока не сообщается. Возможно , кровля разрушилась из-за скопившегося на ней снега. На месте ЧП работают эксперты. В момент обрушения внутри столовой были только работники кухни. Они успели выбежать на улицу.

- Детей внутри не было. У нас завтраки в 11.00, это их и спасло, - объяснили "КП" в администрации школы.

Это единственное учебное заведение в деревне Тропарево. Решается вопрос о временном закрытии школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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