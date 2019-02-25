Перепланировка квартиры в Москве в 2019 году: Что разрешается делать без согласования, что запрещено

В моей «двушке» хотелось бы поменять планировку. Для этого нужно снести некоторые стены. Объясните, какую перепланировку квартиры в Москве в 2019 году можно делать в квартире без согласования?

Дмитрий Потапов. Северо-Западный округ.

Перепланировка квартиры в Москве в 2019 году может проводиться на выбор - без разрешения или только после согласования всех работ в зависимости от проекта будущего ремонта. Как объяснили в Мосжилинспекции, желающие сделать в квартире капитальный ремонт или перепланировку комнат для начала могут обратиться за бесплатной консультацией к специалисту инспекции в центре госуслуг «Мои документы». Или можно заполнить электронное заявление через раздел «Услуги и сервисы» сайта мэра Москвы.

Если хотите все переделать по одному из типовых проектов перепланировки квартиры в Москве в 2019 году, размещенных в свободном доступе на официальной странице Мосжилинспекции на сайте мэра, тогда на приеме у инспектора можно указать ссылку на выбранный проект. В свою очередь, он объяснит, потребуется ли собирать документы для получения разрешения на ремонт конкретно в вашем случае, и какие это могут быть бумаги.

ЭТИ РАБОТЫ МОЖНО НЕ ОФОРМЛЯТЬ

Разрешение не требуется на такую перепланировку квартиры в Москве в 2019 году:

- косметический ремонт, в том числе с заменой отделочных покрытий стен, полов, потолков, наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета;

- устройство или разборка встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету);

- замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству;

- перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни;

- установка наружных технических средств (антенн, защитных сеток и кондиционеров) на фасадах многоквартирных домов;

- устройство самораздвижных или «карусельных» дверей и витрин из легких быстровозводимых конструкций без изменения внешних габаритов помещений;

- изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий;

- перестановка нагревательных или отопительных и газовых приборов (за исключением случаев установки и перестановки газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей);

- замена столярных элементов фасада здания (с изменением рисунка).

Обратите внимание: некоторые ремонтные работы, затрагивающие несущие конструкции, общедомовые инженерные коммуникации можно сделать по проекту. Владелец квартиры сам заказывает его и оплачивает в любой проектной фирме, состоящей в саморегулируемой организации (СРО) и имеющей свидетельство о допуске к таким работам (если ремонт не затрагивает несущие конструкции дома). Но, если из-за перепланировки придется затронуть несущие конструкции дома, тогда проект ремонта должен составить автор проекта дома или специалисты государственного бюджетного учреждения Москвы «Экспертный центр». Потом с проектом нужно обратиться для согласования в Мосжилинспекцию. По проекту, например, разрешается устройство полов, работы, затрагивающие архитектурный облик фасада, устройство или перенос уборных и ванных комнат, работы, связанные с газом и др.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

По правилам во время перепланировки квартиры в Москве в 2019 году запрещены такие работы (разрешение на них не оформят):

- ухудшение условий эксплуатации дома и проживания, в том числе затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие подобные работы;

- переустройство квартир или смежных с ними помещений, при котором они могут быть признаны непригодными для проживания;

- нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором они могут разрушиться;

- установка отключающих или регулирующих устройств на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на пользование коммунальными услугами в смежных квартирах;

- ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;

- увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в квартире;

- перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения и (или) центрального отопления на лоджии, балконы и веранды;

- устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления;

- нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов;

- устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах связки между сборными элементами;

- устройство штраб (каналов) в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий);

- перевод технических подполий в подвалы;

- устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах;

- переустройство и (или) перепланировка чердака, технического этажа, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;

- перепланировка в домах, признанных аварийными;

- работы, затрагивающие внешний облик многоквартирных домов и жилых домов, в том числе устройство мансардных окон, а также изменения габаритов квартиры (для зданий с признаками объектов культурного наследия);

- устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся двери;

- объединение газифицированного помещения с жилой комнатой.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

25 февраля - Государственная жилищная инспекция Москвы (Мосжилинспекция);

26 февраля - Департамент здравоохранения Москвы;

27 февраля - Департамент городского имущества Москвы;

28 февраля - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

1 марта - Департамент образования Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что в столице закрываются центры занятости?

Несколько раз в поисках работы получала бесплатные консультации в городском центре занятости своего района. Слышала, что эти службы начинают закрывать по всей Москве. Правда ли это и куда теперь обращаться?

Ирина Николаевна, ул. Люблинская.

На этот вопрос в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы ответили так:

- Столичные центры занятости переезжают в центры госуслуг «Мои документы». С января в тестовом режиме отделы по трудоустройству заработали в центре госуслуг районов Нижегородский, Лефортово, Нагорный и Нагатино-Садовники. До конца февраля также переедут все отделы трудоустройства Юго-Восточного округа - в центры госуслуг «Мои документы» районов Люблино, Марьино, Текстильщики и Некрасовка. Все 53 территориальных отделения службы занятости столицы начнут работать в МФЦ уже этим летом. Посетителей там будут принимать по графику центров госуслуг, то есть ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерыва. Здесь консультанты бесплатно помогут желающим составить резюме, найти вакансию в базе данных, оформить статус безработного и положенные выплаты. В центре можно сделать копии документов, есть игровой уголок для соискателей с детьми, вендинговые автоматы с напитками и перекусом.

Кроме того, в течение этого года откроются пять флагманских офисов «Моя работа». В них москвичи в поисках работы смогут бесплатно получить расширенные услуги. К примеру, пообщаться с карьерными консультантами, психологами, пройти тренинги и профориентацию с оценкой и тестированием, побывать на встречах с мотивирующими спикерами и мастер-классах по трудоустройству, при желании обучиться новой профессии. Для некоторых жителей, например, предпенсионного возраста от 50 лет, молодежи, мам с маленькими детьми, разработают специальные программы. Адреса центров госуслуг «Мои документы» - на сайте md.mos.ru.

С вопросами по работе городских служб по трудоустройству можно обращаться на «горячую линию» Центра занятости населения Москвы - (495) 951-14-64, с понедельника по четверг - с 8.00 до 19.00, по пятницам - с 8.00 до 17.00. Выходные дни - суббота и воскресенье.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.