2019-02-20T20:32:01+03:00
Общество

«Держать высокий темп преобразований»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв - об акцентах в послании Президента Федеральному Собранию

Глава Московской области прокомментировал сегодняшнюю речь Владимира Путина
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Московской области Андрей Вор­обьёв. Фото Дениса ТрудниковаГубернатор Московской области Андрей Вор­обьёв. Фото Дениса Трудникова
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Владимир Путин в среду, 20 февраля, выступил в Гостином дворе с посланием Федеральному Собранию. В своей ежегодной речи глава государства традиционно озвучивает основные направления в работе всех органов государственной власти на ближайшие годы.

- Сегодняшнее Послание сосредоточено, прежде всего, на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития, - сказал Владимир Путин в начале своего выступления. - И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском указе, развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны.

Нынешнее послание - уже пятнадцатое по счету. В Гостином дворе Владимир Путин выступил перед членами обеих палат парламента, членами Правительства РФ, губернаторами, главами региональных законодательных собраний и др.

- Сегодня очень много внимания было уделено поддержке человека в решении тех проблем, которые окружают нас в повседневной жизни - в образовании, здравоохранении, экономике, - отметил в разговоре с журналистами губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Особые усилия направлены на поддержку многодетных семей, доступность жилья, возможность улучшения жилищных условий.

Но при этом, сообщил губернатор, базой для преобразований остается экономика.

- Мы должны создавать высокотехнологичные рабочие места, думать о том, как формировать нашу налоговую базу для того, чтобы решать множество социальных вызовов. Мы все должны быть готовы к тому, чтобы держать высокий темп преобразований, который требует от нас жизнь и наш Президент.

Андрей Воробьёв отметил, что в своём послании Президент особое внимание уделил дальнейшему развитию системы здравоохранения. К слову, Московская область - один из федеральных лидеров в этом направлении. За последние пять лет в регионе появились пять новых перинатальных центров, новые сердечно-сосудистые центры, больницы и поликлиники оснастили современным оборудованием.

- Все, что прописано в национальных проектах, обязательно будем реализовывать, - пообещал губернатор Подмосковья. - У нас большая программа модернизации поликлиник, начиная от регистратуры, и заканчивая качеством приема врачей, привлечением специалистов узкой направленности. Это темы, которыми мы занимаемся подробно.

По словам Андрея Воробьёва, региональные власти «должны сделать здравоохранение максимально доступным и эффективным»:

- Понимаем, что на это нужны силы и, конечно, большие ресурсы. Мы к этому готовы и обязательно добьемся успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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