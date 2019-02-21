Продление Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве: Новый участок пройдет от станции «Лианозово» до станции «Физтех»

Москомархитектура разработала проект планировки продления Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех». Проект будет обсуждаться с жителями района Северный Северо-Восточного округа столицы на публичных слушаниях. Напомним, станцию метро «Лианозово» уже начали строить около МКАДа. Временно она станет конечной на Люблинско-Дмитровской линии (пока поезда ходят до станции «Улица 800-летия Москвы». - Прим.). Открытие планируется в 2023 году. Следующей за «Лианозово» станет «Физтех» (см. схему).

- Новая станция метро «Физтех» по проекту разместится около строящегося комплекса Московского физико-технического института (МФТИ), - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Она будет продолжением Люблинско-Дмитровской линии и выйдет за МКАД. Участок метро от «Лианозово» в поселок Северный улучшит транспортное обслуживание, и позволит жителям соседних районов сократить время в пути.

По ее словам, продленный участок салатовой ветки метро длиной 3,1 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. На этом маршруте подземки смогут перевозить до 60 тысяч пассажиров в сутки. Меньше машин станет на Дмитровке и на соседних с ней улицах. Кроме того, поменяется расписание наземки, курсирующей до конечной станции метро. А недалеко от выхода из вестибюля появятся перехватывающие парковки.

Новый участок пройдет от станции «Лианозово» до станции «Физтех»

По оценкам специалистов, продление ветки метро улучшит экологическую ситуацию в районах по основным показателям, к примеру, загрязнение воздуха, на 15 - 20%. Это получится за счет уменьшения транспортных потоков по Дмитровскому шоссе, улицам Широкая и Череповецкая.

- О продлении «салатовой» ветки ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметила Юлиана Княжевская. - Учитывая развитие района, увеличение количества жителей и работающих здесь горожан в ближайшие годы здесь планируются три новые станции метро - «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Они помогут пассажирам добраться до проектируемого Международного научно-образовательного кластера «Физтех-ХХI», технопарка МФТИ, который планируется открыть в районе Северный.