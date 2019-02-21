2019-02-21T13:50:24+03:00
Общество

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве: Новый участок пройдет от станции «Лианозово» до станции «Физтех»

Проект обсудят на публичных слушаниях с жителями
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Продленный участок салатовой ветки метро длиной 3,1 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссеПродленный участок салатовой ветки метро длиной 3,1 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Москомархитектура разработала проект планировки продления Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Лианозово» до станции «Физтех». Проект будет обсуждаться с жителями района Северный Северо-Восточного округа столицы на публичных слушаниях. Напомним, станцию метро «Лианозово» уже начали строить около МКАДа. Временно она станет конечной на Люблинско-Дмитровской линии (пока поезда ходят до станции «Улица 800-летия Москвы». - Прим.). Открытие планируется в 2023 году. Следующей за «Лианозово» станет «Физтех» (см. схему).

- Новая станция метро «Физтех» по проекту разместится около строящегося комплекса Московского физико-технического института (МФТИ), - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Она будет продолжением Люблинско-Дмитровской линии и выйдет за МКАД. Участок метро от «Лианозово» в поселок Северный улучшит транспортное обслуживание, и позволит жителям соседних районов сократить время в пути.

По ее словам, продленный участок салатовой ветки метро длиной 3,1 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. На этом маршруте подземки смогут перевозить до 60 тысяч пассажиров в сутки. Меньше машин станет на Дмитровке и на соседних с ней улицах. Кроме того, поменяется расписание наземки, курсирующей до конечной станции метро. А недалеко от выхода из вестибюля появятся перехватывающие парковки.

Новый участок пройдет от станции «Лианозово» до станции «Физтех»

Новый участок пройдет от станции «Лианозово» до станции «Физтех»

По оценкам специалистов, продление ветки метро улучшит экологическую ситуацию в районах по основным показателям, к примеру, загрязнение воздуха, на 15 - 20%. Это получится за счет уменьшения транспортных потоков по Дмитровскому шоссе, улицам Широкая и Череповецкая.

- О продлении «салатовой» ветки ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин, - отметила Юлиана Княжевская. - Учитывая развитие района, увеличение количества жителей и работающих здесь горожан в ближайшие годы здесь планируются три новые станции метро - «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Они помогут пассажирам добраться до проектируемого Международного научно-образовательного кластера «Физтех-ХХI», технопарка МФТИ, который планируется открыть в районе Северный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура Москвы напомнила частным управляющим компаниям о жестком наказании за плохую уборку снега с крыш
Москвичей приглашают на бесплатные экскурсии на ВДНХ
В Подмосковье мужчина попытался ограбить банк, чтобы вернуть ему же кредит
Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы из московского кафе
Сказано – сделано: российские “КамАЗы” добрались до Молдовы
В Подмосковье продавец обокрала покупателя на 100 тысяч рублей
В честь Дня защитника Отечества Москву украсят около 450 плакатов
На востоке Москвы на проезжую часть обрушился светофор
В Подмосковье полицейские задержали банду вымогателей
В Москве в усадьбе Люблино появится павильон для свадеб
Мошенники выманили у московской пенсионерки семь миллионов рублей
Женщина погибла под колесами иномарки в центре Москвы
Упавшее дерево заблокировало движение на Ярославском шоссе в столице
Жители жаловались на кафе "Неолит", где произошла массовая драка, более 50 раз
В Подмосковье задержали женщину, ограбившую пенсионера на полмиллиона
Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт
В Подмосковье семья слепила снеговика, высотой с двухэтажный дом
В столице из-за снегопада запустили резервный транспорт
Эксперты подсчитали, как изменились цены с начала года в Подмосковье
Московских водителей накрыло трехметровым фонтаном воды из-под земли
В Подмосковье из-за долгов по зарплате подчиненные убили начальника
Более 40 тысяч москвичей посетили экскурсии в рамках проекта «Добрый автобус»
Движение по путепроводам в Реутове и Балашихе откроют к осени
Работу светофоров перенастроили в 20 районах Москвы
В Москве на проспекте Андропова перевернулся грузовик
Киты северных морей под угрозой
Число вылетов санитарной авиации в 2019 году планируют увеличить вдвое