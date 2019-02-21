Собянин поручил открыть 30 IT-классов в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля провел встречу с представителями IT-отрасли, ректорами ведущих вузов России и директорами московских школ. Встреча проходила на территории школы № 2098. Обсуждались новые подходы к изучению информатики в школе. Мэр города предложил открыть в школах Москвы IT-классы, где учащиеся смогут получить предпрофессиональную подготовку в сфере информационных технологий.

- Вчера в послании федеральному собранию президент России Владимир Путин выделил целый раздел по информационной экономике, должна быть конкурентность в области информационных технологий. Москва стремится быть в лидерах среди мировых городов. Сегодня в области информационных услуг, госуслуг город действительно является лидером, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - За последние годы мы создали инженерные, медицинские, академические и кадетские классы, а вот классы информационных технологий так и не появились. Проблема не в оборудовании, его достаточно, мы можем помочь создать классы, как в школе № 2098. Важно, чтобы была связь школ с ведущими вузами страны и компаниями, где требуются такие специалисты.

Нового осмысления, по словам мэра города, требуют и уроки информатики в школах. То, что сейчас там сдают, это уже прошлый век. На заседании звучали предложения, чтобы уроки инженерных технологий начинались с 9-го класса, а не с 10-го. А также предложили ввести сертификацию, чтобы ученики получали компетенцию (сдавали предпрофессиональный экзамен, который станет приоритетом при поступлении в профильные ВУЗы).

Сергей Собянин предложил открыть 30 IT-классов в школах Москвы. Идея была поддержана, предпрофессиональные IT-классы будут открыты c 1 сентября 2019 года для учащихся 10 классов в школах, которые будут отобраны на конкурсной основе. Курс обучения рассчитан на два года. Школьникам предложат изучать информационные технологии на продвинутом уровне, включая знакомство с архитектурой и разработкой информационных систем, искусственным интеллектом, инструментами анализа социальных сетей, средствами защиты информационных комплексов, методами криптографии и другими направлениями. Обучение в IT-классах позволит ученикам еще в школе сделать осознанный выбор будущей профессии, а по итогам обучения возможно их трудоустройство в компании-партнеры проекта.

Школьники смогут получать предпрофессиональную подготовку в сфере информационных технологийФото: Алиса ТИТКО

В IT-полигоне уже сейчас на базе школы № 2098 ученики и жители района могут изучать инженерные основы. Все желающие могут посетить мастер-классы "Электротерра" (инженерные задачи, связанные со сборкой электронных устройств), "Физикотерра" (инженерные задачи исследовательского характера на базе лаборатории оптики), "Робототерра" (инженерные задачи, связанные с конструированием и программированием робототехнических устройств) и другие.

- Ребята смогут погрузиться в мир инженерии. Ключевые направления, которые здесь изучают, это мобильная робототехника, программирование (математическое и микроконтроллеров), аддитивные технологии, реверсивное проектирование. Есть лаборатории, где ребята учатся монтажу электронных устройств, - рассказал Антон Марко, начальник управления техносферы московской школы "Темоцентр".