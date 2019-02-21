В Москве в километре от Кремля упала автовышка

На Страстном бульваре в километре от Кремля 21 февраля упала автовышка. К счастью, никто из прохожих и водитель не пострадали.

- Опрокинулась автовышка. На небольшом участке дороги полностью блокированo движение. Городские службы на месте, причина затора скоро будет ликвидирована. Однако, уже скопился затор. Просим выбирать пути объезда и планировать маршрут, - сообщил Александр Евсин, начальник ситуационного центра ЦОДД.

Фото: ЦОДД

Сначала была версия, что автовышка (подъемник, устанавливаемый на автомобильную базу, который способен поднять безопасно и на необходимую высоту рабочих с имеющимися у них материалами и инструментами) в центре города появилась для уборки снега и сосулек с крыши дома, позже в ГИБДД рассказали, что на доме выполнялись ремонтные работы фасада.

- Рабочие еще не начали выполнять ремонтные работы, когда произошло ЧП. По нашим данным, из людей никто не пострадал. Повреждения на двух легковых автомобилях, которые были припаркованы вдоль Страстного бульвара, - рассказали "Комсомольской правде" в столичном ГИБДД по Москве.

Обстоятельства сейчас выясняются. На место приехали сотрудники МЧС и "скорая помощь".

Фото: ЦОДД

Движение по Страстному бульвару временно перекрыто от Большой Дмитровки и до Тверской (информация все еще актуальна на 18.00). Водителей просят объезжать этот участок до ликвидации последствий.

Кстати, синоптики предупреждали, что 21 февраля будет сильный ветер, который будет дуть с запада и северо-запада с порывами до 13–18 метров в секунду.