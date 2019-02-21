Метель в Москве: упала автовышка, пробки 8 баллов, задержки рейсов в "Шереметьево"

Как и обещали синоптики, в четверг в столицу пришло похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, потепление днем не прогнозируют.

- Пойдет снег, а на дорогах и тротуарах появится гололедица. Ветер будет дуть с запада и северо-запада с порывами до 13–18 метров в секунду, - цитирует столичная мэрия синоптиков.

Днем ветер был действительно такой сильный, что даже автовышка на Страстном бульваре рухнула на припаркованные автомобили. К счастью, прохожие не пострадали. Последствия ЧП уже ликвидировали. Движение по Страстному бульвару восстановлено. К вечеру в городе началась метель, пробки в городе сразу же достигли 8 баллов.

На Страстном бульваре на припаркованные автомобили рухнула автовышка. Фото ЦОДД

- Снова мокро, снежно и скользко. Сегодня тише едешь - в безопасности будешь. Особенно если держать дистанцию. И парковаться лучше подальше от деревьев и рекламных щитов: синоптики обещают сильный ветер, - напомнили в ЦОДД по Москве.

Несмотря на метель столичные аэропорты работают в штатном режиме.

- Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов, - сообщили во "Внуково".

Об изменениях в расписании уже предупреждает компания "Аэрофлот", позже вылетят 23 самолета (информация о рейсах на сайте перевозчика).

- Просим следить за информацией об изменениях в расписании рейсов Аэрофлота 21 февраля. Расписание вскоре будет скорректировано в связи с закрытием взлетно-посадочных полос на чистку в аэропорту "Шереметьево", - сказали в компании "Аэрофлот".

В Домодедово самолеты для обеспечения безопасности полетов проходят специальную обработку, которая позволяет защитить их от обледенения перед взлетом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако в "Шереметьево" информацию о закрытии взлетно-посадочных полос опровергли. Чистка проходит, но поочередно по 10 минут. Две полосы одновременно не закрывают никогда.

- Аэропорт "Шереметьево" выполняет попеременную очистку взлетно-посадочных полос от снега для обеспечения устойчивого функционирования авиакомпаний в сложных метеоусловиях. В среднем очистка одной полосы длится 10 минут и осуществляется в зависимости от интенсивности снегопада, - прокомментировали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Шереметьево".

Однако на табло уже фиксируются задержки рейсов - от 20 минут до 3 часов в Якутск, Воронеж, Екатеринбург, Амстердам, Осло, Берлин, Пекин, Кемерово, Бишкек, Барнаул и по другим направлениям.

Какой будет погода?

Метель продолжится и в пятницу, 22 февраля. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит около -12 градусов, днем — около -10 градусов.

- Водителям рекомендуют быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам при гололедице стоит выбирать удобную обувь с нескользской подошвой. Во время сильного ветра следует избегать шатких конструкций, оставлять автомобили на крытых стоянках и не парковаться рядом с деревьями, - напомнили в мэрии Москвы.

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В Москве в километре от Кремля упала автовышка

На Страстном бульваре в километре от Кремля 21 февраля упала автовышка. К счастью, никто из прохожих и водитель не пострадали.

- Опрокинулась автовышка. На небольшом участке дороги полностью блокированo движение. Городские службы на месте, причина затора скоро будет ликвидирована. Однако, уже скопился затор. Просим выбирать пути объезда и планировать маршрут, - сообщил Александр Евсин, начальник ситуационного центра ЦОДД (подробности).