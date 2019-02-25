В столице проверили больше половины квартир с газовыми плитами

Около 60 процентов всех газифицированных квартир проверили в столице с 15 января по 22 февраля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, столичные власти назначили внеплановую ревизию домов с газовыми трубами после взрывов газа в Магнитогорске и в Шахтах. Сотрудники "Мосгаза" проводят дополнительный, под роспись, инструктаж собственников квартир и начальников управляющих компаний, ответственных за газовое хозяйство в доме. Более миллиону жителей вручили памятки по безопасному пользованию газовыми плитами и водонагревателями. Специалисты газовых служб также изучили работу представителей 639 управляющих компаний.

Расписание проверок квартир москвичи могут посмотреть на сайте "Мосгаза" - mos-gaz.ru.

- Внеплановое обследование состояния и работоспособности систем газоснабжения жилых домов Москвы продолжается, - сказал Петр Бирюков. - Сейчас обследовано 19 871 строение, то есть 100%. При этом газовое оборудование проверено более чем в 1 миллионе квартир, это около 60 процентов от общего количества. В Новой Москве обследовано 1047 домов (100%).

По его словам, для проверки сотрудники "Мосгаза" смогли попасть не во все квартиры. А там, где все же удалось осмотреть коммуникации, не все оказалось в порядке.

- Некоторые жильцы нарушают элементарные правила пользования газом в квартирах, - отметил глава Комплекса городского хозяйства столицы. - Среди нарушений - самовольное подключение газовых приборов, недоступность для обслуживания газопровода, установка принудительной вентиляции. Во время обследования были устранены утечки газа на 1 816 газовых приборах.

"Просим москвичей с пониманием отнестись к этой работе, направленной, прежде всего, на исключение условий для возникновения аварийных ситуаций чреватых самыми тяжелыми последствиями", - добавил заместитель мэра.

По данным на 1 января 2019 года, в Москве находится 24 008 газифицированных жилых строений, в том числе 19 871 многоквартирных жилых домов и 4 137 частных домовладений.

В городе газом пользуются 1 813 760 квартир, в которых установлено 1 810 155 газовых плит, 126 335 проточных газовых водонагревателей для горячего водоснабжения и 6 190 ёмкостных водонагревателей для отопления.

МЕЖДУ ТЕМ

После трагедии в Магнитогорске мошенники впаривают людям газоанализаторы с накруткой в десять раз

После трагедий в Магнитогорске и в ростовских Шахтах, где из-за взрывов газа погибли в общей сложности 44 человека, в соцсетях началась паника - ведь даже в Москве газовые плиты установлены примерно в половине жилых домов. «А вдруг у нас тоже газ пропускает, а мы не знаем?» - беспокоятся на форумах. С 15 января в столице проводятся внеплановые проверки газового оборудования. На фоне этого ажиотажа активизировались и мошенники. По московским многоэтажкам пошли ходоки в разноцветных спецовках, которые пытаются продать копеечные устройства как суперсредства, которые не только учуют протечку газа, но и сигнализируют об этом. (подробности)