Совет Федерации рекомендовал регионам перенимать опыт Московской области по мониторингу жалоб жителей в соцсетях

Ещё один проект, успешно реализованный в Подмосковье, будет развиваться на федеральном уровне - опыт Московской области берут на вооружение многие российские регионы. Речь идёт об информационной системе «Инцидент», которая отслеживает жалобы населения в соцсетях и передаёт их в работу в соответсвующий муниципалитет, службу или ведомство.

Министр Правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина в четверг, 21 февраля, приняла участие в заседании совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной экономики». На мероприятии, которое вела Зампред Совета Федерации Галина Карелова, обсудили эффективные модели проведения информационных кампаний в рамках реализации национальных проектов.

- Важно не только донести суть работы до граждан, - подчеркнула Карелова. - Но, прежде всего, понять, как они участвуют в происходящих изменениях, насколько это соответствует их ожиданиям. Очень важно, чтобы эта информация не потерялась и вызывала обратную реакцию, а позитивно влияла на развитие социальной сферы.

Очевидно, что для эффективного мониторинга необходимы программы, которые автоматически отслеживают сообщения граждан по темам тех или иных нацпроектов и работают в формате обратной связи. В Московской области подобная информационная система «Инцидент» работает с сентября 2017 года и доказала свою эффективность. Этот успешный опыт Подмосковья Совет Федерации рекомендует перенимать другим регионам.

Анастасия Звягина в рамках заседания провела презентацию «Инцидента» для коллег из других субъектов РФ.

- Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев обозначил основные принципы деятельности органов власти, в том числе, - «Житель всегда прав» и «Открытость власти», - отметила Звягина. - Мы видели, что люди готовы к диалогу, но они устают от официальных запросов и длительного ожидания. Было принято решение пойти на те площадки, где наши жители находятся каждый день, где они откровенно говорят о проблемах и также имеют право оставаться анонимными – социальные сети.

Сегодня «Инцидент» проводит мониторинг в шести самых популярных у россиян соцсетях.

- Это программа, по сути - тепловая карта региона, на ней видны все «горячие» точки Подмосковья и с ее помощью можно быстро реагировать на них, - говорит Анастасия Звягина. - Анализируется всё - открытые группы, паблики, личные страницы и блоги. В системе работают все муниципалитеты, все министерства и ведомства Подмосковья. Ответы публикуются с общим хэштегом #намневсеравно.

За последние полтора года, с момента запуска «Инцидента», система охватила около 7 миллионов сообщений в соцсетях, 124 тысячи из них были направлены в работу. Местные власти, службы и министерства обязаны отреагировать на жалобу в течение 3, максимум 24 часов. Никаких формальных отписок. Идеальный ответ - две фотографии об исправлении проблемы: было/стало.

По словам министра информационной политики Подмосковья, в системе «Инцидент» сегодня зарегистрировано около 1200 аккаунтов представителей власти. Это и личные страницы, и аккаунты администраций, ведомств.

- Таким образом, главы и министры получают полную информацию, о том что происходит у них в районе, напрямую от жителей, - добавила Анастасия Звягина.

Стоит отметить, что несколько российских регионов уже обращались в Подмосковье для внедрения «Инцидента» на своих территориях.

- Московская область и дальше готова оказывать необходимую поддержку и делиться наработанным опытом, - заявила Звягина.