Гиперборея празднует второе свое рождение

Есть отличная новость для многих наших читателей, настроенных на поиск интересных мест для быта и для души. И пришла эта новость с Кольского полуострова. Но сначала небольшое предисловие.

Одно из величайших открытий доледниковой древности на территории нашей страны, если не сказать – мира, это легендарная страна Гиперборея, занимавшая более 12 тысяч лет назад огромную часть Кольского полуострова. Кратко ее историю можно познать вот здесь: https://www.kp.kg/daily/26874/3917232/, https://www.kp.ru/daily/26878.4/3921203/

Летняя экспедиция «Комсомольской правды» при поддержке компании «ЕвроХим» на Кольский полуостров добавила весомых ценностей в копилку гиперборейской культуры. Но также и показала, что работ по дальнейшим исследованиям этой загадочной страны здесь еще непочатый край.

Руководители Мурманской области, компании «ЕвроХим» и Ковдорского района, вдохновленные нашими открытиями и настроенные на серьезное изучение Гипербореи, подписали на днях соглашение - придать Ковдору статус Территории с опережающим социально-экономическим развитием. А это даст отличную базу для привлечения в Ковдор – столицу Гипербореи и трудовых, и научных ресурсов.

Наши старания также высоко оценила интеллектуальная элита страны. Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР) признала проект «Ковдор - столица Гипербореи» лучшим проектом в России по продвижению территорий. Эксперты российского PR-сообщества поставили отличную оценку Мурманской области.

В итоге проект Ковдор - столица Гипербореи стал лауреатом национальной премии «Серебряный лучник» в номинации Проект по развитию и продвижению территорий.

Уже с прошлого лета после наших статей и выступлений по радио «КП» многие наши читатели, слушатели настроились всерьез связать свою жизнь с Ковдором, где денежная работа, дешевое - пока что еще – жилье. Отличная нетронутая природа (ягоды, грибы, рыбалка) и всюду древний дух великой Гипербореи. Как мы уже писали, здесь даже новый год встречают по-гиперборейски: https://www.kp.ru/daily/26924/3972036/. А в скорой перспективе в Гиперборее даже будет проведен съезд писателей-фантастов.

Впрочем, обо всем и подробно можно узнать на сайте администрации Ковдорского района и на сайте «ЕвроХим». Та и другая администрация уже вовсю, засучив рукава, работают по всем направлениям по подписанному проекту. И ваши вопросы, отправленные на сайты, не останутся без ответов.