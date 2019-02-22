2019-02-22T14:06:13+03:00
Общество

Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужники: где посмотреть салют на День защитника Отечества

Пиротехнические шоу начнутся в 21.00.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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74 салютные установки совершат около 10 000 выстрелов74 салютные установки совершат около 10 000 выстреловФото: Михаил ФРОЛОВ
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В честь Дня защитника Отечества в Москве прогремят праздничные салюты, их проведут на 16 площадках города. Запуск фейерверков начнется в 21.00 и продлится 10 минут.

- За это время 74 салютные установки совершат около 10 000 выстрелов, - рассказали в мэрии Москвы. - Вечернее небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Посмотреть салюты можно будет не только в парках и на берегах водоемов, откуда будет проходить запуск. Праздничные фейерверки можно будет увидеть в разных точках города, так как главными площадками запуска в этот день станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная

В честь Дня защитника Отечества в Москве прогремят праздничные салюты

В честь Дня защитника Отечества в Москве прогремят праздничные салюты

- Для запуска салютов будут использованы пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. А на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Напомним, в России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года. До 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993 года — Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002 года по решению Госдумы считается выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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