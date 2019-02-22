Собянин посетил технопарк "Текон", где создают технологии "Умного города"

В ближайшее время технологии управления на коммунальных предприятиях города могут измениться. Речь об импортозамещении. В столичном технопарке "Текон", который 22 февраля посетил мэр Москвы Сергей Собянин, как раз производят средства промышленной автоматизации и микроэлектроники.

- Процесс здесь направлен на то, чтобы делаете наши коммунальные предприятия более эффективными. Очистка воды - это важно. В будущем будут созданы "умные технологии" по управлению теплоносителей. Это нужно для города. Многое, что вы делаете, это для промышленности, но и очень много технологий для создания Smart City. Технологии здесь, начиная от идеи, и до реализации промышленных образцов, - сказал мэр Москвы.

Статус технопарка "Текону" был присвоен в декабре прошлого года. В здании расположены производственные площадки, центр сертификации, коворкинг, чистые помещения и серверная. Здесь работает 500 человек. Резиденты технопарка "Текон" выпускают контроллеры, цифровые микросхемы, микроэлектронные компоненты и прочее оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. Основными заказчиками являются ПАО "МОЭК" и ПАО "Мосэнерго".

На базе технопарка сформирован своеобразный отраслевой кластер, где осуществляются все стадии производства – от разработки технологий, инжиниринга, разработки программного обеспечения, производства программно-технических комплексов до поставки уже готового решения компании-заказчику.

- Как вам здесь работается? - спросил у сотрудников Сергей Собянин.

- Хорошо, - ответили они.

- Руководство говорит, что не хватает кадров: инженеров, математиков, программистов...

- Москва позволяет решать кадровую нехватку, - сказал Михаил Кулинич, председатель совета директоров группы компаний "Текон".

Также Кулинич рассказал мэру города о планах технопарка, в частности о ремонте производственных помещений и расширении производства контроллеров. Также планируется покупка линии поверхностного монтажа по автоматической пайке компонентов и устройства селективной пайки для монтажа компонентов в отверстия в среде азота.

КСТАТИ

В Москве в настоящее время работают уже 34 технопарка (имеющие налоговые льготы), в которых разместили свое производство почти 2 000 высокотехнологичных компаний.

Какие преимущества работы в технопарках:

- применение льгот позволяет предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17-25% по сравнению с "обычным" уровнем;

- налог на прибыль, зачисляемый в городской бюджет - 12,5% вместо 17%;

- налог на имущество - 0% в отношении недвижимого имущества вместо 2,2% от балансовой стоимости;

- земельный налог - уплачивается 0,7% суммы начисленного налога вместо 1,5% от кадастровой стоимости;

- арендная плата за землю - 0,01% от кадастровой стоимости вместо 1,5% от кадастровой стоимости.