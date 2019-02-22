Пять станций Сокольнической линии метро откроют на два дня раньше

Станции метро на северном участке Сокольнической линии откроют на два дня раньше. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- На два дня раньше откроем для пассажиров пять станций Сокольнической линии Московского метро. Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" возобновят работу в субботу, в 5.30 утра, - сообщил в соцсетях Сергей Собянин.

Напомним, ранее пять станций от "Комсомольской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыли с 16 февраля для строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Возобновить работу они должны были в понедельник, 25 февраля, в 5.30 утра. Но строители справились раньше, поэтому пассажиры смогут ими воспользоваться уже 23 февраля. На время закрытия станций организован бесплатный маршрут автобуса КМ. Также пассажирам советовали пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК). Пассажиров было столько, что сотрудники метро стали фиксировать рекорды.

- На МЦК новый рекорд. 20 февраля по Московскому центральному кольцу проехали 523 000 пассажиров, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.