"Ожидается усиление ветра. Держитесь подальше от дорожных знаков и рекламных конструкций": такие сообщения жители столицы из-за ухудшения погодных условий в последнее время получают с незавидной регулярность. Но мало кто задумывается, чем же на самом деле опасен ветер в городе.

Вот уже четыре дня в реанимации одной из столичных больниц находится сотрудница регистратуры онкологического центра имени Блохина, 59-летняя Любовь Медведева. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, отек мозга и рассечение подбородка - вот лишь часть увечий, которые получила москвичка после падения дорожного знака.

Пострадавшая Любовь Медведева.Фото: Из личного архива

Все произошло рано утром 18 февраля в подземном пешеходном переходе недалеко от метро "Каширское". Москвичка спешила на работу, а попала в больницу. Из-за сильного порывистого ветра кусок дорожного знака, установленного на Каширском шоссе, оторвало от металлической конструкции. На глазах перепуганных очевидцев он буквально влетел в пешеходный переход и рухнул прямо на голову женщины. В этот момент она поднималась по лестнице. Удар был такой силы, что бедняга упала и потеряла сознание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/693594" frameborder="0"></iframe> В Москве дорожный знак упал на женщину.

- Она лежала на ступеньках, из головы текла кровь. Рядом был, сделанный из тонкого листа металла, кусок дорожного знака. Он был огромный, примерно метр на полтора. И эта махина ударила ее прямо в голову. Еще одну женщину задело, но обошлось ссадиной на лбу. Мы сразу вызвали скорую и полицию, - рассказала "КП" очевидец Ольга Рябинина.

До сих пор пострадавшая находится в искусственной коме.

- Состояние мамы очень тяжелое. Это просто страшно, на ее месте любой мог оказаться. Я сама видела этот дорожный знак. Он был весь ржавый так, что случившееся - не случайность, а закономерность. На следующий день его просто демонтировали. Сделали так, как будто его там и не было. А кто виноват? Надо же в этом разобраться! Полиция уголовное дело до сих пор не возбудила. Я уже подала жалобу в прокуратуру, - рассказала "КП" дочь пострадавшей Анастасия Медведева.

По факту ЧП назначена доследственная проверка. Сейчас полицейские устанавливают, кому принадлежал этот дорожный знак. Судя по диагнозам пострадавшей, речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью. Тем временем жители района Сокольники после ЧП боятся выходить на улицу.

- Таких дорожных знаков у нас много. Они все были установлены примерно в одно время и видно, что давно устарели. Этот дорожный знак убрали, а что будет с остальными не понятно. Мы уже подали жалобу в управу. Точно такой же ветхий знак установлен у платформы Москворечье, - рассказал "КП" местный житель Александр Лежнев.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

"За халатность до пяти лет лишения свободы"

- Случившееся подпадает под действие статьи "Халатность" в той ее части, когда речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью. Отвечать будет руководство организации, обслуживающий данный дорожный знак. Предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, пострадавшая имеет полное право подать гражданский иск в суд и получить компенсации материального и морально вреда, - пояснил "КП" адвокат Степан Прохоров.