2019-02-22T19:28:12+03:00
Общество

Канатную дорогу на Воробьевых горах должны открыть 23 февраля

Ранее ее закрыли из-за сильного ветра
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В связи с усилением скорости ветра канатную дорогу в Лужниках временно закрыли.В связи с усилением скорости ветра канатную дорогу в Лужниках временно закрыли.Фото: Алиса ТИТКО
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Московскую канатную дорогу закрыли еще утром 22 февраля. Официальная причина - ветер.

- 22 февраля канатная дорога закрыта. В связи с усиление скорости ветра более 15 м/с. Данное решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации ППКД, - сообщили в пресс-службе Московской канатной дороги.

Однако уже 23 февраля сила ветра должна снизиться. Ночью местами порывы ветра будут достигать до 15 м/c, но уже днем будет 5-10 м/с и пойдет небольшой снег. С большой вероятностью канатная дорога откроется 23 февраля, но будет работать по особому графику: с 12.00 до 17.00 станции "Воробьевы горы" и "Лужники" - в штатном режиме, с 17.00 до 19.00 - без высадки на станции "Лужники".

- Канатная дорога будет работать 23 февраля до 19.00 в связи с проведением праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества, - объяснили в пресс-службе Московской канатной дороги.

Стоит напомнить, что 24 февраля на территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" пройдет Чемпионат Европы по сноукаякингу (спуск с гор по заснеженной поверхности на специальных лодках-каяках). Начало в 19.00.

- Для проезда зрителей в зону проведения соревнований на канатной дороге создали спецтариф "зритель", который позволит за 250 рублей попасть на среднюю станцию от станций "Воробьевы горы" или "Лужники" и обратно. Такой тариф будет работать 24 февраля с 16.00 до 21.00, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

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Как и обещали синоптики, в четверг в столицу пришло похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, потепление днем не прогнозируют.

- Пойдет снег, а на дорогах и тротуарах появится гололедица. Ветер будет дуть с запада и северо-запада с порывами до 13–18 метров в секунду, - цитирует столичная мэрия синоптиков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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