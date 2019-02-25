2019-02-25T16:02:17+03:00
Происшествия

Столичный таксист списал с пассажирки 60 тысяч рублей за одну поездку

В полиции приняли от пострадавшей заявление и проводят проверку
Игорь ПАВЛОВ
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Таксист обманул клиента на 60 тысяч рублей.Таксист обманул клиента на 60 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В копеечку влетела поездка для 28-летней женщины, которая вызвала машину в один из столичных аэропортов и отправилась в центр - в гостиницу. При нынешних тарифах во время часа пик и в плохую погоду максимум такой маршрут обойдется в полторы тысячи рублей. Однако со счета пассажирки списали 60 тысяч. По некоторым данным, она дала водителю свой телефон, чтобы тот нажал нужные кнопки. И тот нажал. Если сотрудники полиции подтвердят факт кражи, следующие пять лет бомбила может провести в местах не столь отдаленных.

- Однако это еще нужно доказать, - пояснили «КП» в столичном главке МВД. - Возможно, мошенники перевели эту сумму уже после поездки. Или до нее. Уголовное дело пока не возбудили. Ведется проверка.

По словам руководителя общественного движения «Стоп-нелегал» Евгения Грэка, пассажиры такси лишаются кровных денег в разных случаях.

- Бывает, что агрегатор дает сбой и снимает их просто так, - рассказал активист. - Причем может перевести на свой счет как 50 рублей, так и 100 тысяч. В большинстве случаев деньги после разбирательств удается вернуть. Бывает, что в машине такси установлен терминал. И водитель сам принимает платежи. Один лишний нолик - и прибыль увеличивается в десять раз. Если клиент сразу заметил, что его разводят, таксист извиняется и переводит деньги обратно. Мол, заработался. А если нет, значит, афера получилась.

Случается и такое, что клиент засыпает по дороге. Водитель достает из кармана его телефон и пытается списать деньги. Если на мобильнике нет пароля, то это почти верное дело. Злоумышленник отправляет смс-ки на короткие номера и, если пассажир клиент «Сбербанка», с него списывают деньги. По приезде водитель будит свою жертву и берет с него еще и за проезд.

- Но, правда, пассажиры в плане обмана тоже очень находчивы, - добавляет Грэк. - Например, некоторые покупают специальную программу, которая имитирует банковское приложение. И приехав по адресу, показывают скрин перевода. Все строго по счету - 600 рублей. Или тысяча. Водителю на телефон даже смс-ка приходит, подтверждающая оплату. Но это полная липа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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