2019-02-25T15:00:36+03:00
Общество

Станцию метро "Каховская" закроют на реконструкцию для строительства БКЛ

На самом деле речь идет о полноценном новом строительстве
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Поезд у платформы на станции метро "Каховская". Фото Николай Галкин/ТАССПоезд у платформы на станции метро "Каховская". Фото Николай Галкин/ТАСС
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Строительство новой линии метро не обходится без временных ограничений. Оно и понятно, ведь станции, которые строят, будут соединены с действующими. Временно закрывали пять станций Сокольнической линии метро, чтобы произвести строительные работы на станции "Стромынка" БКЛ, в ближайшие месяцы закроют "Каховскую". И, по всей видимости, закроют не на один год. Каховскую ветку, которая станет частью Большой кольцевой линии метро, нужно модернизировать.

- Когда мы говорим о реконструкции, на самом деле речь идет о полноценном новом строительстве, потому что линия, построенная более 30 лет назад, требует полной модернизации, - объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Южный и юго-западный участки БКЛ (от "Аминьевского шоссе" до "Каховской") откроют в 2021 году. Строительство этого участка начали в 2017 году. Он должен снизить нагрузка на красную, оранжевую и серую линии метро, а также на южную часть Кольцевой линии и Московского центрального кольца.

Напомним, что в состав Большой кольцевой линии войдет 31 станция, что позволит жителям столицы экономить на поездках в метро до 30 минут в день. Ежегодно новой линией смогут пользоваться до 380 миллионов человек.

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Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) активно продолжается. Проходку тоннелей ведут 18 щитов. На строительстве занято более 10 000 человек. В частности, на юго-западном участке БКЛ уже наполовину выполнена проходка перегонных тоннелей между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 25 февраля во время посещения станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии Московского метрополитена (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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