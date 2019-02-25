2019-02-25T17:57:47+03:00
Происшествия

«Я должна была получать на 7 тысяч рублей меньше»: «КП» поговорила с воспитательницей, брат которой побил директора московской школы

Женщина рассказала свою версию событий
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Директор школы Любовь Егорова и воспитательница Альбина ВласоваДиректор школы Любовь Егорова и воспитательница Альбина Власова
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Сегодня мы уже сообщали о потасовке в школе 2109 в Южном Бутово, после которой в больницу с травмой головы увезли директора Любовь Егорову. Удар нанес 46-летний брат воспитательницы Альбины Власовой.

«Комсомолке» удалось побеседовать с педагогом Власовой, которая рассказала свою версию событий.

Ранее в полиции сообщали, что на Власову жаловались родители детей - мол, воспитательница вела себя с малышами очень грубо. Директор пригласила педагога на разговор. Там, в кабинете, все и случилось.

- На самом деле жаловались на меня не несколько родителей, а мама одной девочки, - заявила «КП» 39-летняя Альбина Власова. - Все произошло полторы недели назад, 15 февраля. Девочка начала мне грубить, я ее отчитала, сказала, что со взрослыми нельзя так разговаривать. Девочка обиделась и осталась сидеть в раздевалке: я здесь буду маму ждать. Начался ужин и я ушла в группу с другими детьми. Старшая воспитатель увидела сидевшую девочку, попыталась вернуть ее в группу, но та отказалась. Мне было сказано, чтоб я осталась с ребенком и стояла с ней до прихода родителей. Но как я останусь в раздевалке, если в группе останутся без присмотра еще несколько детей? В общем, мама девочки на меня пожаловалась. Был разговор со старшей воспитательницей, она сказала, что я буду переведена в другую группу. Я не стала спорить. Но на днях мне в отделе кадров дали подписать бумаги. И там получалось, что я буду теперь ежемесячно получать на 7 тысяч рублей меньше. В моей прежней группе есть дети-инвалиды, за них педагогам получается доплата, а в новой таких ребят нет. Поэтому я должна получать меньше. Но для моей семьи это очень большая сумма. Я - мать-одиночка. Мы живем в однокомнатной квартире втроем: с ребенком-школьником и моим старшим братом. Не шикуем. Мы даже телевизор не можем себе позволить. Брат недавно потерял работу.

- И вы решили взять его на разговор с директором школы?

- Изначально я шла к старшему воспитателю. Та сказала: это надо решать у директора. И мы все пошли. Помимо нас еще была методист школы. Да, разговор пошел на повышенных тонах. Но я в потасовке не участвовала, даже не видела, кто кого ударил или не ударил.

По словам нашего источника в правоохранительных органах, брат Альбины Власовой ударил директора школы 2109 Любовь Егорову пакетом, внутри которого лежали несколько книг. Некоторые СМИ сообщили, что в пакете была монтировка.

- Я не знаю, что было у брата в пакете, - уверяет Власова. - И я не видела удар в голову.

- Вашего брата задержали?

- Да. Сказали: до выяснения обстоятельств.

По словам Альбины Власовой, она родом из Петрозаводска, там заканчивала педагогический, получив специальность «преподаватель психологии». Из Карелии уехала около десяти лет назад. Сначала - в Израиль.

- Я там и начала работать в детском саду. Потом переехала в Москву и устроилась в «Цветик» (детсад входит в состав ГБОУ «Школа 2109», - Авт.), я там работаю уже восьмой год.

- До этого на вас жалобы были?

- Ну... Была. Одна. Несколько лет назад. Во время прогулки ребенок из моей группы перешел на площадку другой группы, дети начали носиться, влетел в мальчика и сломал ему нос. Я согласна, что не доглядела. Но вы же понимаете - оградок между площадками нет, любой может на минуту-две перебежать к другим детям...

Напомним, после потасовки директора Любовь Егорову увезли в больницу. Врачи должны провести обследование, чтобы установить вред, который был нанесен здоровью женщины.

- Медики должны оценить вред, который был нанесен здоровью женщины, - сообщил «Комсомольской Правде» источник. - От этого зависит, какое дело будет в итоге возбуждено - административное или уголовное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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