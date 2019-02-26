2019-02-26T13:22:40+03:00
Общество

Реконструкция пешеходной зоны от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной: Открытые амфитеатры, причал и выставки под мостом

Проект прошел публичные слушания
Светлана ВОЛКОВА
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По проекту пройдет модернизация Патриаршего моста длиной порядка 300 метров, а также обновление пешеходной зоны.По проекту пройдет модернизация Патриаршего моста длиной порядка 300 метров, а также обновление пешеходной зоны.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В пешеходной зоне между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной проведут масштабную реконструкцию. Проект планировки участка площадью 2,1 гектара уже прошел публичные слушания. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Обновление планируется на маршруте от Берсеневской набережной около храма Христа Спасителя, далее по Патриаршему мосту через Москву-реку, через Водоотводной канал и на Якиманской набережной.

- По проекту пройдет модернизация Патриаршего моста длиной порядка 300 метров, а также обновление пешеходной зоны, - рассказала Юлиана Княжевская. - Здесь уберут устаревший лифтовой вестибюль. При этом поставят новые лестничные сходы и три лифта, чтобы удобнее было передвигаться инвалидам и мамам с колясками. В пешеходной зоне появятся открытые амфитеатры.

В надземной части мост украсят композициями из декоративных растений, а также поставят лавочки и дополнительные фонари. Вдоль Болотной набережной обустроят спуск-причал к воде. Участок набережной около Патриаршего моста благоустроят. По соседству откроют три общественно-культурных центра общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров. Под мостом разместят выставочные и музейные экспозиции, творческие мастерские, фитнес-центры, а также бары и кафе. Окончательный проект реконструкции планируют утвердить летом этого года. Затем строители приступят к обновлению пешеходной зоны около храма Христа Спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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