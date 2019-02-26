Частный самолет из Баку выкатился за пределы полосы в Шереметьево

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Москву, 26 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево». Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе аэропорта.

- Пассажиры и экипаж не пострадали, - сказали «Комсомольской правде» в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».

Как удалось выяснить, самолет этот был частным. На борту было всего три пассажира и экипаж. Самолет прилетел из столицы Азербайджана. После посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Произошло это уже при рулении по территории «Шереметьево».

На борту бизнес-джета находились три пассажира и экипаж. Фото предоставлено "КП" очевидцем

Внештатная ситуация не отразилась на работе аэропорта. Из-за инцидента полосу закрывать не пришлось.