2019-02-28T18:25:52+03:00
Происшествия

В Шереметьево вернулся самолет, вылетавший в Варшаву

Причиной ЧП стала техническая неисправность, сообщили в аэропорту
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Речь о польском самолете Embraer 175Речь о польском самолете Embraer 175
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В столичный аэропорт «Шереметьево» вернулся самолет, вылетевший в 15.52 рейсом Москва-Варшава из терминала E.

- Самолет возвращается в Шереметьево. По технической причине. Ориентировочно должен приземлиться в 17.20, - сказали ранее в справочной аэропорта «Шереметьево».

Представители воздушной гавани пока не называют точную причину возвращения борта. Говорят, что пожарные и «скорые помощи» не готовятся встречать лайнер. Появившиеся сообщения о дебошире и о проблемах с предкрылками пока не подтверждаются.

Речь о польском самолете Embraer 175, на борту которого может быть около 80 человек. Рейс выполняют авиакомпании «LOT» и «Аэрофлот». Комментарии от них пока не поступали.

- Самолет следовал по маршруту «Москва-Варшава» (рейс LO W676). Командир воздушного судна (ВС) принял решение о возврате в Шереметьево. Посадка самолета прошла благополучно в 16.44. Оперативные службы аэропорта прибыли по тревоге незамедлительно и обеспечили необходимое сопровождение приземления ВС в Шереметьево. Экипаж и пассажиры были транспортированы в терминал, - прокомментировали в пресс-службе "Шереметьево".

ИСТОЧНИК KP.RU

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