Роспотребнадзор: "Уровень заболеваемости ОРВИ в столице остается низким"

Несмотря на приближающуюся календарную весну погода в столице пока морозная и снежная. Но при этом, по наблюдениям медиков, горожане стали меньше простужаться. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве третью неделю подряд снижается и остается ниже опасных эпидемических пороговых величин. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 8 неделю спокойная, 3-ю неделю подряд в столице отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах остаются ниже эпидемических пороговых значений,в том числе по совокупному населению - на 42,8 %. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 59 %. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,12 % (на предыдущей неделе - 0,17 %)", - говорится в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, проводимого столичным Центром гигиены и эпидемиологии, заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А/H3N2/, а также вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов).

В ведомстве напомнили, что во время подготовки к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве прививки против гриппа сделали более 7,5 миллионов человек или 60,7 % от всего населения столицы (по России - 49 %). Причем среди привитых более 2,3 миллионов жителей прошли вакцинацию за счет работодателей.

Как отмечают специалисты, во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ важно не допустить в коллективах присутствия больных людей. Поскольку они становятся источниками инфекции для окружающих. Особенно строго стоит следить за этим в группах детей. Для профилактики, по мнению медиков, нужно проводить обязательный "утренний фильтр" при приёме детей в детский сад. Если соблюдать эти простые правила, то риск заболеть гриппом и ОРВИ заметно снизится.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - подчеркнули в ведомстве.