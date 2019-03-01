Новая Москва развивает недвижимость, социалку и дороги

К 1 июня 2019 года инвестиции в Новую Москву могут перешагнуть планку в 1 триллион рублей. О том, куда и как вкладывается гигантская сумма рассказал на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

СТОЛИЧНЫЕ КВАРТАЛЫ СТАНОВЯТСЯ ЭКОЛОГИЧНЫМИ

Троицкий и Новомосковский округа Москвы активно растут. Для сравнения: в 2017 году построено почти два миллиона квадратных метров недвижимости, в 2018-м - около 1,7 миллиона. При этом с начала года уже возведено более 200 тысяч квадратов. По словам Владимира Жидкина, жилье и коммерческие здания отличаются высоким уровнем качества, функциональности, безопасности и комфорта. При проектировании и строительстве используются передовые стандарты зелёных технологий. К примеру, лучшим проектом столичного региона признан жилой район ГК «А101» «Испанские кварталы». А среди коммерческих проектов отмечен офисный парк «Комсити».

Благодаря современным технологиям и соблюдению строгих энергетических и экологических требований парк получил международный экологический сертификат LEED с оценкой Gold. Неудивительно, что горожане все чаще выбирают местом жительства и работы поселения и жилые комплексы в Новой Москве. Причем среди покупателей квартир в местных новостройках больше всего молодых семей с детьми. Для них в жилых микрорайонах создаются все необходимые условия.

ОТ ДЕТСАДОВ И ШКОЛ - К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КАМПУСАМ

Социалку в столице строят и город, и частные инвесторы. С 2012 года из 67 различных социальных сооружений инвестиционными стали 53.

- По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство социальной инфраструктуры для нас является приоритетным направлением, - отметил Владимир Жидкин. - За шесть с лишним лет построено более 60 соцобъектов. В ближайшие три года нам предстоит эту цифру удвоить.

Среди проектов будут и крупные образовательные кампусы. Кроме того, некоторые социальные объекты разместятся в строящемся административно-деловом центре (АДЦ) «Коммунарка». Здесь откроются крупный спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, больница, отделение полиции, а также фондохранилище федеральных и столичных музеев с выставочными экспозиционными залами.

ИНВЕСТОРЫ ПРОЕКТИРУЮТ И СТРОЯТ ПАРКИ

В Новой Москве столичные власти создают и транспортный каркас - новые дороги, дополнительные железнодорожные пути на Киевском направлении, подъездные маршруты к садовым товариществам. За последние годы построено более 170 километров дорог. Более 100 километров сейчас возводятся и еще 170 километров проектируются. К тому же сейчас началась прокладка ветки метро до Троицка. Такие транспортные проекты дают возможность для создания в Новой Москве логистических центров и мест отдыха. В планах - 90 парков на 12 тысяч гектаров, два горнолыжных комплекса со спусками и развлекательными зонами. В проектировании и создании креативных общественных пространств в Новой Москве участвуют и крупные строительные компании. Некоторые из них в каждом проекте создают небольшой парк. Крупные креативные парки в ближайшие годы появятся за счет девелоперов в Красной Пахре и Рассказовке.

ЦИФРЫ

В 2019 году на присоединенных территориях столицы:

- построят более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более 1,7 млн - жилья и более 500 тыс. - социальных и промышленных зданий;

- откроют 4 новые станции на Сокольнической линии метро - «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово» (сейчас действуют 4 станции);

- сдадут 31 объект социальной сферы, из них 7 детсадов на 1525 мест и 7 школ на 4597 мест. Еще 17 проектов финансируют инвесторы, в том числе 8 детсадов на 1955 мест, 8 школ на 6925 учеников и 1 поликлиника на 140 посещений в смену;

- создается 28 тысяч рабочих мест (в 2018 г. - 11 тысяч рабочих мест), обсуждается проект особой экономической зоны (ОЭЗ).