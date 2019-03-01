Наше Подмосковье. Главные уроки

Национальный президентский проект по улучшению сферы образования в России называют одним из ключевых. Во многих регионах, например, львиная доля школьников вынуждена учиться во вторую смену, а то и в третью (да, бывает и такое!). А Московская область как раз один из лидеров среди субъектов РФ по ликвидации второй смены (cм. «Конкретно»). Здесь развернута большая программа строительства новых школ. Одна из них накануне открылась в Ивантеевке. Новое здание с современными классами, оборудованными по последнему слову техники, вчера осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Губернатор познакомился с инфраструктурой (два спортзала, актовый зал на 300 зрителей, большая столовая), посетил несколько кабинетов, поговорил с педагогами и ребятами. Затем провел совещание с директорами ивантеевских школ.

Андрей Воробьёв напомнил, что Ивантеевка на текущий момент возглавляет антирейтинг по числу детей, которые вынуждены учиться во вторую смену.

- Поэтому мы, не откладывая на 1 сентября, открыли эту школу на 1000 мест и продолжаем программу строительства пристроек, - напомнил губернатор. - Еще одна школа строится (в Ивантеевке. - Авт.), у нас должна быть готова в 1-м квартале 2020 года.

Губернатор отметил, что из-за нехватки школ в Ивантеевке прежде в классах сидели до 37 - 39 человек.

- Это никуда не годится! Вот сегодня мы видели совершенно другую картину - оборудованные лаборатории, компьютеры. Везде, где у нас есть дефицит (школ. - Авт.), есть запрос, мы строим школу. Мы стараемся большое внимание уделять и подготовке учителей, и директоров школ. Очень хочется, чтобы Московская область была на высоте в части образования. Мы и сейчас неплохо смотримся, но всегда есть к чему стремиться. Москва, Санкт-Петербург - традиционно сильные регионы в образовании, и мы должны тоже соответствовать. Наши дети должны поступать в лучшие вузы страны.

На заводе «Хухтамаки», расположенном в Ивантеевке, из переработанной макулатуры делают экологичную упаковку. Фото: Иван ВОДОПЬЯНОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экологичный бизнес

Напомним, в Подмосковье с 1 января начали вводить раздельный сбор мусора. Эта система уже давно успешно применяется во многих развитых странах. Вместо того чтобы все отходы хоронить на свалках, закапывая в мусоре населенные пункты и окраины городов, большую часть мусора можно направлять в переработку. Но для этого его сначала нужно разделить. Бумагу - отдельно, стекло - отдельно, пластик, пищевые отходы и так далее. В России еще предстоит сформировать подобную культуру, сделать ее нормой. И начинать нужно с детства, со школьной скамьи, с уроков экологии.

В Ивантеевке Андрею Воробьёву показали работу уникального предприятия - финского завода «Хухтамаки», который перерабатывает макулатуру, делая из нее разные виды экологичной упаковки. Например, компания сейчас - лидер на российском рынке по экоупаковке для яиц - известных всем картонных коробочек с ячейками (см. «Экоупаковка в деталях»). Инвесторам, которые создают новые рабочие места и платят налоги, в Подмосковье всегда рады. Поэтому недавно «Хухтамаки» выделили под развитие производства новый участок земли. Это даст работу еще примерно сотне жителей Ивантеевки и будет ежегодно приносить в бюджет около 1,5 млрд рублей в виде налогов. Компания готова инвестировать в наращивание оборотов более 3,22 миллиарда рублей.

Конкретно

- Сегодня это крупнейший налогоплательщик и работодатель города, - сказал Андрей Воробьёв. - Все крупные потребители общепита берут продукцию с этой фабрики, и приятно, что фабрика имеет планы по экспансии, по расширению.

При этом губернатор отметил, что многие подмосковные предприятия, занимающиеся переработкой мусора, жалуются на недостаток вторсырья. Могли бы перерабатывать гораздо больше!

Сейчас, напомним, в Московской области устанавливают два типа контейнеров - для «мокрых» отходов, то есть органики, и для сухого мусора (все остальное). Общаясь с экспертами, Андрей Воробьёв рассказал о планах размещения отдельных контейнеров непосредственно для бумаги:

- Мы активно будем поддерживать тех, кто обеспечивает вторичную переработку, потому что и пластик, и бумага, и стекло, и металл должны получать вторую, третью и последующую жизнь.