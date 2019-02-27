Мужчина, отомстивший директору столичной школы за свою сестру, попал на камеры с «боевым пакетом»

«Это не твоя война» - подумал 46-летний брат воспитательницы Альбины Власовой, которой понизили зарплату из-за грубого общения с ученицей, и пришел лично наказывать директора столичной школы №2109. Взрослый дядя решил «по-мужски» разобраться со взрослой тетей, которая отчитывала его сестру за рабочие моменты. Ну и вдобавок снизила ей вознаграждение на 7000 рублей.

Все произошло в кабинете директора школы. Сначала разговор проходил на повышенных тонах, а потом перешел в активную фазу. Под активной фазой подразумевается несловесный метод объяснения. Брат Альбины Власовой, который судя по видео, еще тот детина, просто ударил женщину несколько раз пакетом по голове. Пока не понятно, сознательно ли мужчина бил тяжелым предметом по голове директора или просто-напросто забыл, что у него в пакете книги и разводной ключ. Оставим этот момент полиции, которая благополучно забрала злоумышленника в участок до выяснения обстоятельств происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/694334" frameborder="0"></iframe> Мужчина избил директора школы в Москве.

В интервью КП воспитательница Альбина Власова так описала свой конфликт с директором Любовью Егоровой.

Директор школы Любовь Егорова (слева) и воспитательница Альбина Власова.

- Все произошло полторы недели назад, 15 февраля. Девочка начала мне грубить, я ее отчитала, сказала, что со взрослыми нельзя так разговаривать. Девочка обиделась и осталась сидеть в раздевалке: я здесь буду маму ждать. Начался ужин и я ушла в группу с другими детьми. Старшая воспитатель увидела сидевшую девочку, попыталась вернуть ее в группу, но та отказалась. Мне было сказано, чтоб я осталась с ребенком и стояла с ней до прихода родителей. Но как я останусь в раздевалке, если в группе останутся без присмотра еще несколько детей? В общем, мама девочки на меня пожаловалась. Был разговор со старшей воспитательницей, она сказала, что я буду переведена в другую группу. Я не стала спорить. Но на днях мне в отделе кадров дали подписать бумаги. И там получалось, что я буду теперь ежемесячно получать на 7 тысяч рублей меньше. В моей прежней группе есть дети-инвалиды, за них педагогам получается доплата, а в новой таких ребят нет. Поэтому я должна получать меньше. Но для моей семьи это очень большая сумма. Я - мать-одиночка. Мы живем в однокомнатной квартире втроем: с ребенком-школьником и моим старшим братом. Не шикуем. Мы даже телевизор не можем себе позволить. Брат недавно потерял работу.

Теперь ее брату может грозить реальный срок за нанесения вреда здоровью. Все зависит от характера травм попавшего в больницу директора.

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